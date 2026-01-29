「菜檔小天后」3舖淪銀主盤後推售 估值料達8100萬 較原價最多劈48%

連鎖菜檔「家農」老闆、「菜檔小天后」簡利珍旗下舖位紛淪為銀主盤，其中分布北角、天水圍及葵芳的3個舖位，由接管人推出標售，合共估值約8100萬，較2018年至2021年成交價低15%至48%。

北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，面積約1200方呎，截標日期為3月5日，項目現時估值約4000萬，較2020年購入價4700萬元低約15％。

北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，面積約1200方呎，截標日期為3月5日。

另天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積約710方呎，截標日期3月30日，最新估值約2600萬，較2021年購入價5000萬低約48％。至於葵芳京寶大廈地下A1號舖，建築面積約300方呎，截標日期同為3月30日，物業現時估值約1500萬，較2018年購入價2770萬低約46％。

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申稱，是次出售的三個民生街市舖，位於北角、葵芳、天水圍傳統街市的黃金地段，街市消費是附近居民日常生活習慣的一部分，由於該類型商舖擁有穩定的客源，極少出現空置現象，受經濟循環影響較為少，而每個商舖銀碼不高，相信能吸引大量投資者競相出價。

