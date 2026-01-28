紀惠銅鑼灣酒店傳4億易手 去年中減至意向價5億 湯振傑：仍是物業唯一業主

位於銅鑼灣摩理臣山道的青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，早前因搬遷問題成為焦點，最後業主及租客雙方達成共識，事件亦告一段落。然而，昨日該全幢再度成為地產界焦點，市場消息盛傳，該全幢精品酒店以4億易手。紀惠集團執行董事湯振傑回應指，紀惠仍是該物業唯一業主。

湯文亮2024年起委託放盤

資深投資者湯文亮擔任行政總裁的紀惠集團，曾於2024年放售該物業，意向價6.3億，去年中減至意向價5億，物業位於灣仔摩理臣山道39號，全幢建築面積約55238方呎，地盤面積約3,112方呎，樓高26層，地下為酒店大堂及上落客區，1樓咖啡廳，3樓及以上樓層則為客房，共98間房間，房間面積約176至324方呎。昨日市場消息盛傳，該物業已覓得新買家，以4億易手，《星島》向紀惠集團執行董事湯振傑查詢，他強調「紀惠仍是該物業唯一業主。」

該項目早於兩年多前，成為本港第一間由政府資助的青年宿舍，由香港青年聯會（青聯）負責營運，不過，運作不足三年便結束營運，更出現羅生門事件，紀惠行政總裁湯文亮指青聯欠租一年，青聯則表示酒店失修問題浮現，包括漏水、冷氣問題、升降機故障等，與業主商量後，青聯墊支維修費用，業主同意相應調整租金，相信很快有共識；而最後，紀惠亦延長遷出限期一個月，至3月31日，讓青聯租客有更多時間搬遷。

