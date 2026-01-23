準買家不滿地產代理 轉人再簽「睇樓紙」避付佣金 惟專家提醒 「隨時被追收雙重費用」

買樓簽「睇樓紙」是指定動作，但若處理不當隨時有損失。近日有準買家在社交平台求助，指簽署睇樓紙後因不滿原代理服務，轉投另一地產公司購入同一單位，問及是否需要支付雙份佣金，引發熱議。事實上，大眾對「睇樓紙」存在不少疑問，包括是否一定要簽署、有效期多長，中途想轉代理應怎樣處理等《星島頭條》專訪中原訓練學院院長郭昶，拆解當中細節以及坊間誤解。

該名準買家在Threads發文，指自己已簽署俗稱「睇樓紙」的地產代理協議，但因不滿該代理服務，最終透過另一間大型地產代理行購入該單位，不知會否被原代理追討佣金。帖文一出，幾乎所有人都給出肯定答案「會呀！因為你買咗就要兩邊都俾佣金，呢樣嘢真係要小心」、「朋友試過，真係要俾兩邊佣，唔係出律師信咁簡單」。

有人「獻計」稱可向新代理表明「另一邊都簽咗」，要求兩間代理自行協調。亦有業主分享經歷，指家人數年前曾簽睇樓紙，但有感對方不專業，自己便選擇了另一間代理公司完成同一單位的買賣，結果時隔數年被原來的代理追佣，好奇對方如何追蹤。另外，有人建議可讓家人或朋友簽署，甚至有人表示索性不簽，「你唔簽又唔犯法，反而簽咗手尾仲長。」

「代理自行解決」做法不現實

對於網民建議兩間代理自行協調，郭昶直言並不現實。他指出，不同公司的代理存在利益競爭，往往各自主張有權收取佣金，責任不應由買家轉嫁給兩個互不相識的對手處理。

若遇到已簽紙但不滿意代理態度的情況，郭昶認為最安全的做法是沿用同一間地產代理，但改由另一位代理接手跟進，由於同一代理行，一般就不會產生爭議；相反，若轉投另一間公司再買入同一單位，就會產生雙倍佣金問題。

追溯期長達6年 查冊即可確認

至於隔幾年都追到，郭昶解釋，代理行有完善的監控機制，會定期留意市場成交紀錄，若發現曾帶客人看過的單位易手，只需在土地註冊處查冊，就可對比買家姓名。一旦確認身份，便可展開法律追討。他提醒，追討欠款的時效可長達6年，故「隔幾年才收到律師信」絕非天方夜譚。

拆解「代簽」灰色地帶 情侶非親屬難追究

對於由家人及朋友簽署的建議，郭昶詳細分析了當中的灰色地帶。睇樓紙條款通常包含「關聯人士」，因此買家的配偶、父母、兄弟姊妹等直系親屬亦受「睇樓紙」所限；至於朋友代簽則有機會被視為「代理人」，買家仍需承擔佣金。

然而，男女朋友則屬例外。郭昶表示，由於法律上並無親屬關係，即使準備結婚，在法律上仍未構成夫婦，只能視為朋友。若兩人各自與不同代理簽署睇樓紙，並由其中一方買入單位，這類情況在法律途徑上的確較難追討。

睇樓前簽最正確

目前不少代理為免給客人壓力，傾向「睇完樓先補簽」甚至成交前才簽署，郭昶認為這已成業界歪風，「我認知市面上一半代理都唔使客簽，一半代理就睇完先簽，全部都係違規。」

他強調，正確做法在準買家上樓前簽署睇樓紙，如在屋苑大堂等候管理處交鑰匙期間。這樣做的好處是在參觀前就已經明確了雙方的權責。如準買家堅持不簽睇樓紙，代理有權不繼續睇樓活動，以保障自己權益。

為免支付兩次佣金，郭昶建議準買家留意兩點保障自己：

1.預先核對

睇樓當日，應先向代理交代曾否參觀過該屋苑單位，若曾由其他代理帶看同一單位，應避免重複參觀。

2.列明睇樓紙有效期

地監局建議，睇樓紙有效時間不超過3個月，即在睇樓後3個月內買入該單位，就需要向代理支付佣金。不過，部份睇樓紙的有效期列明「直至另行通知」等字眼，準買家最好在簽紙時就要求代理列明確實有效時間，避免被追討兩份佣金。

