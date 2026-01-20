濕地公園紅葉潮引爆打卡熱 鄰近屋苑變VIP位置 住戶讚環境「退休一流」｜區區睇樓

本港紅葉季踏入盛放期，天水圍濕地公園「演替之路」憑藉落羽松轉紅的絕美景致，吸引不少市民專登跨區觀賞。社交平台Instagram及Threads上湧現大量以紅葉為主題的打卡帖文，畫面充滿置身外國的異國氛圍，令濕地公園瞬間成為周末熱門目的地。

網民笑言「半個香港人都嚟晒」

根據社交平台資料可見，濕地公園於早上10時開放，已有不少市民到場，至下午人潮更多，需要排隊進場。有人更在Threads發文笑稱「我懷疑有半個香港嘅人都嚟晒天水圍濕地公園，呢度就快陸沉。」亦有意見認為，這反映「香港人確實需要多一點這類喘息空間」。

單位遠望景觀成賣點

毗鄰濕地公園的Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，部分單位可享濕地一帶怡人景致。有住戶在會所拍攝縮時影片，記錄園外絡繹不絕的人流，笑言「見證半個香港嘅人去咗天水圍」，並指平時公園人流不多，拍照更美，強調這種熱鬧情況「一年只有一次」。

有Wetland Seasons Park住戶在會所拍攝縮時影片，記錄園外絡繹不絕的人流。

有Wetland Seasons Bay住戶向《星島頭條》表示，雖然遊人眾多，但不認為會造成不便，並指自己可在單位遠眺濕地美景，保持私隱與舒適度，猶如「VIP位置」。此外，她認為屋苑附近環境清幽，會所配套完善，整體居住體驗理想，尤其適合退休人士生活，明言「退休一流」。

主打低密度 景觀開揚貼近自然

回顧2014年，政府推出天水圍第115區及第112區招標，最終由新地以共約41.88億元投得，每呎樓面地價僅約1,850元，創當時區內13年新低。至於Wetland Seasons Park及同系Wetland Seasons Bay分別位於濕地公園路9號及1號，採用階梯式低密度發展，不少單位都可以望到濕地公園的園內風光，高層更可遠眺深圳景。

Wetland Seasons Park分為3期發展，於2021年初逐步交樓。屋苑由40座住宅大樓及洋房組成，提供1,727個單位，實用面積由282至1,958平方呎，戶型涵蓋1房至4房。2019年底開售時，第一期首批折實呎價約11,388元；二期均價跟一期相若，首批平均呎價11,300元，而第三期首批呎價則為12,968元。屋苑1期現有36個放盤，入場門檻最低的中層1房戶型，可望慧景軒附近及小學，叫價400萬元。

同系Wetland Seasons Bay同樣分3期發展，於2022年2月開始落成，由36座樓宇及洋房組成，共有1,996個單位，設有開放式至5房間隔，實用面積為245至1,895平方呎。2021年8月開售時，第一期首批折實呎價升至13,698元。屋苑現有84個放盤，入場門檻最低為2期1房戶型，望內園景，叫價388萬元。

兩房單位近期490萬易手

儘管環境優美，但受屋苑成交價仍面臨壓力。中原地產天水圍副分區營業經理何家樂表示，分行新近促成天水圍Wetland Seasons Park第1期20座高層B1室成交，單位實用面積約432方呎，原則屬兩房間隔，望內園景觀，高層開揚。

據了解，上車客心儀屋苑樓齡新，單位裝修新淨，睇樓後迅速還價洽購，業主亦肯配合，最後減價10萬元，以490萬元易手，呎價約11,343元。原業主於2020年初以571.99萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕81.99萬元，單位期內貶值約14.3%。

區區睇樓｜跑馬地

跑馬地置業壓倒啟德獲好評 坐擁馬場景致 惟地標屋苑入場費逾3000萬｜區區睇樓

區區睇樓｜北角

北角「東岸板道」開通成亮點 海濱靚景加持樓價 小斯及佘詩曼等名人曾入市

區區睇樓｜北區

港漂媽北區搵樓連睇7放盤 稱樓價比深圳口岸附近低 「幫人交租不如買一套」｜區區睇樓

區區睇樓｜西半山

港漂媽媽為愛女搬至西半山 每月2.85萬租逾70年舊樓 大讚充滿「Old Money」韻味

區區睇樓｜土瓜灣

港漂不嫌舊 668萬購土瓜灣兩房收租「沾啟德發展紅利 租金有望續升」

區區睇樓｜筲箕灣

港漂400萬上車筲箕灣220呎單位 目標只限港島新樓 「住新界不如回深圳」

區區睇樓｜深水埗

港漂老師月入$6萬 300萬購深水埗舊樓上車 打破窮人區偏見「比啟德更有生活氣息」

區區睇樓｜大埔

昔日台慶頭獎送大埔中心單位 每呎僅售453元 41年升值近15倍 同區另一屋苑亦曾送樓

區區睇樓｜天水圍

天水圍樓盤03年推熱氣球吸客 巧喻升空如樓市上升 當年收費要多少？｜區區睇樓

區區睇樓｜觀塘

觀塘月華街半山舊樓外觀吸睛 昔日廠佬聚居地 獲讚隱世豪宅區 呎價原來不足7000元

區區睇樓｜深井

深井屋苑萬聖節活動獲大讚有誠意 由鬼屋到小火車都有 部份單位每呎管理費不足$4

區區睇樓｜西九龍

相關文章：西九龍屋苑租金呈升勢 年內呎租升逾3%勝大市

區區睇樓｜中環

中環百年老店9500萬沽自用舖「賣出時代價值」李根興：廣告位月租可達10萬

區區睇樓｜新界東

港隊運動精英鍾情新界東屋苑 張家朗買白石角 「乒壇一姐」970萬購火炭新盤

區區睇樓｜啟德

啟德煥然壹居貨尾周六揀樓 睇樓客稱呎價吸引 不介意私樓公屋夾雜

區區睇樓｜啟德

啟德過渡屋 居民驚見牆身生菇 驗樓師拆解生長條件 元兇與一材質相關

區區睇樓｜荃灣

荃灣地皇廣場多年淪「死場」 舖位拍賣價低至60萬 李根興拆解3大原因

區區睇樓｜將軍澳

黑雨連場 將軍澳年內降雨量冠絕全國 街坊：日日都開抽濕機

區區睇樓｜奧運

奧運站樓盤被指「最無性價比」 居民撐有商場兼交通方便 代理：租賃需求強勁

區區睇樓｜東涌

東涌「好唔好住」惹激辯 毗鄰機場成最大賣點 海堤灣畔錄短炒賺19%

區區睇樓｜大學生租樓系列-樹仁大學

樹仁舊生棄居九龍重返炮台山 「寧加租也要港島生活」區內代理：極受學生歡迎

區區睇樓｜大學生租樓系列-科技大學

00後儲100萬入手康城 月收1.6萬租 科大內地生成區內龐大需求｜區區睇樓

區區睇樓｜大學生租樓系列-理工大學

理大生租樓最愛海濱南岸 黃埔花園為何及不上？ 預繳年租搶盤成常態

區區睇樓｜大學生租樓系列-香港大學

內地生提早兩個月搶租盤 堅尼地城料「3客搶1盤」港大學生：中介會製造焦慮

區區睇樓｜大學生租樓系列-中文大學

大埔白石角9成租客為學生 3個半新盤最受捧 代理料7月高峰期「很恐怖」

區區睇樓｜九龍站

九龍站豪宅連錄獲利成交 擎天半島2650萬易手 業主帳賺逾72%

區區睇樓｜鰂魚涌

鰂魚涌怪獸大廈有真假？兩組屋苑共有8幢 一個銀主盤拍賣叫價195萬

區區睇樓｜深井

業主加租促租客轉投深井 區內不乏400萬內樓 月供與租金相若

區區睇樓｜元朗

元朗6月上車盤交投升溫 最平僅2字頭 代理：拆息回落「供平過租」

區區睇樓｜天水圍

天水圍27萬人口 竟無靚商場 樓價受壓 街坊怨「超市都做唔住」

區區睇樓｜荃灣

荃灣二手成交創14月新高 荃景圍近70放盤低於400萬 即睇4大屋苑不同優勢

區區睇樓｜粉嶺

粉嶺山麗苑食水頻現「黑點」業主禁售期後想換樓 同區200多萬樓有咩揀？｜區區睇樓

區區睇樓｜何文田VS將軍澳

新手爸爸尋2.7萬元租盤 何文田VS將軍澳 網民撐名校網更重要 代理薦4優質靚盤

區區睇樓｜細價盤

4球細價盤尋寶 全港近5000賣盤 資深投資者教路揀筍盤 「睇好租金回報升」

區區睇樓｜太古城

太古城被批殘舊「一出門口就玩復古」衰過新公屋 網民反駁要睇地段配套 直擊600萬放盤

區區睇樓｜洪水橋

洪水橋受惠深圳灣地鐵開通 上月錄逾百宗新盤成交 即睇區內溱林及LYOS放盤

區區睇樓｜北角

港漂大讚北角樓 「比將軍澳更有性價比」直擊同區豪宅盤 麥玲玲都是業主

區區睇樓｜紅磡

朝聖《破·地獄》港漂百無禁忌 平租紅磡「花圈區」「習慣每天看著花圈 棺材店旁買水果」