濕地公園紅葉潮引爆打卡熱 鄰近屋苑變VIP位置 住戶讚環境「退休一流」｜區區睇樓

樓市動向
更新時間：06:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-20 HKT

本港紅葉季踏入盛放期，天水圍濕地公園「演替之路」憑藉落羽松轉紅的絕美景致，吸引不少市民專登跨區觀賞。社交平台Instagram及Threads上湧現大量以紅葉為主題的打卡帖文，畫面充滿置身外國的異國氛圍，令濕地公園瞬間成為周末熱門目的地。

網民笑言「半個香港人都嚟晒」

根據社交平台資料可見，濕地公園於早上10時開放，已有不少市民到場，至下午人潮更多，需要排隊進場。有人更在Threads發文笑稱「我懷疑有半個香港嘅人都嚟晒天水圍濕地公園，呢度就快陸沉。」亦有意見認為，這反映「香港人確實需要多一點這類喘息空間」。

單位遠望景觀成賣點

毗鄰濕地公園的Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，部分單位可享濕地一帶怡人景致。有住戶在會所拍攝縮時影片，記錄園外絡繹不絕的人流，笑言「見證半個香港嘅人去咗天水圍」，並指平時公園人流不多，拍照更美，強調這種熱鬧情況「一年只有一次」。

有Wetland Seasons Bay住戶向《星島頭條》表示，雖然遊人眾多，但不認為會造成不便，並指自己可在單位遠眺濕地美景，保持私隱與舒適度，猶如「VIP位置」。此外，她認為屋苑附近環境清幽，會所配套完善，整體居住體驗理想，尤其適合退休人士生活，明言「退休一流」。

主打低密度 景觀開揚貼近自然

回顧2014年，政府推出天水圍第115區及第112區招標，最終由新地以共約41.88億元投得，每呎樓面地價僅約1,850元，創當時區內13年新低。至於Wetland Seasons Park及同系Wetland Seasons Bay分別位於濕地公園路9號及1號，採用階梯式低密度發展，不少單位都可以望到濕地公園的園內風光，高層更可遠眺深圳景。

Wetland Seasons Park分為3期發展，於2021年初逐步交樓。屋苑由40座住宅大樓及洋房組成，提供1,727個單位，實用面積由282至1,958平方呎，戶型涵蓋1房至4房。2019年底開售時，第一期首批折實呎價約11,388元；二期均價跟一期相若，首批平均呎價11,300元，而第三期首批呎價則為12,968元。屋苑1期現有36個放盤，入場門檻最低的中層1房戶型，可望慧景軒附近及小學，叫價400萬元。

同系Wetland Seasons Bay同樣分3期發展，於2022年2月開始落成，由36座樓宇及洋房組成，共有1,996個單位，設有開放式至5房間隔，實用面積為245至1,895平方呎。2021年8月開售時，第一期首批折實呎價升至13,698元。屋苑現有84個放盤，入場門檻最低為2期1房戶型，望內園景，叫價388萬元。

兩房單位近期490萬易手

儘管環境優美，但受屋苑成交價仍面臨壓力。中原地產天水圍副分區營業經理何家樂表示，分行新近促成天水圍Wetland Seasons Park第1期20座高層B1室成交，單位實用面積約432方呎，原則屬兩房間隔，望內園景觀，高層開揚。

據了解，上車客心儀屋苑樓齡新，單位裝修新淨，睇樓後迅速還價洽購，業主亦肯配合，最後減價10萬元，以490萬元易手，呎價約11,343元。原業主於2020年初以571.99萬元一手購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕81.99萬元，單位期內貶值約14.3%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

