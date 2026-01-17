斧山道運動場變渣馬跑手聖地 周邊交投旺 上月成交勁升4倍 代理：盤源相當緊絀

「渣打香港馬拉松2026」明日（18 日）舉行，不少跑手已進入最後備戰階段。不過，由於九龍灣及將軍澳運動場主場跑道正進行維修，部分跑手轉到附近的斧山道運動場訓練，令場地人流大增。有趣的是，除了跑道上「人滿為患」，同區的二手樓市亦同樣熱鬧，有區內代理表示，上月成交額為過去的3至4倍，情況罕見。

斧山道運動場現人龍

據康文署資料，將軍澳運動場主場由去年6月起封閉至今年3月27日；九龍灣運動場則由本月2日起暫停開放至9月29日。署方建議市民可使用副場、香港單車館公園緩跑徑、西貢鄧肇堅運動場，或轉往斧山道、九龍仔運動場。

隨著兩個主要運動場關閉，加上渣馬臨近，跑手近期集中使用斧山道運動場。網上照片顯示，場地入口一度出現人龍，場內更有數百人同時練跑。有居民在社交平台發文表達不滿，稱運動場一帶變得「烏煙瘴氣」，嚴重影響日常使用，甚至直言「應禁止這種擾民活動」。

不過亦有意見認為，由於場地選擇受限，短期人流增加情有可原，只要跑手與居民互相禮讓、保持環境整潔，影響並不大。

區內屋苑各具特色

斧山道運動場周邊其實是傳統置業熱點，除了公屋及居屋外，亦不乏大大少少的私人屋苑，包括距離港鐵彩虹站約5分鐘步程的威豪花園。該屋苑樓齡近24年，3座物業共提供744伙，提供兩房及三房戶型，當中三房單位一律以套房間隔。同時，屋苑以高實用率見稱，最高達84%，大廳呈曲尺形，內櫳闊落，深得用家歡迎。

另外，威豪花園因地勢稍高於前面的彩虹邨，並毗鄰斧山道運動場，所以不少單位外望開揚景觀，中高層更可遠眺啟德郵輪碼頭。雖然屋苑僅設泳池及兒童遊樂場，但毗鄰斧山道運動場，剛好彌補設施不足。現時屋苑入場門檻最低的兩房戶型，望向樓景，叫價500萬元，而三房單位則叫價698萬元。

若追求環境清幽，位處半山的曉暉花園及峻弦是鬧市中的綠洲。曉暉花園由新地發展，樓齡26年，共設有4座，提供1,034個單位，實用面積由459至736平方呎，主要以兩房和三房戶型為主，部分單位可遠眺維港及周邊海景。屋苑設有面積約35,000平方呎的會所，設施相當完善，包括25米戶外游泳池及健身室。據代理資料顯示，現時屋苑入場單位叫價550萬元，實用面積464方呎，兩房間隔。

同為新地發展的峻弦則以大型豪宅項目作定位，共設有5座，提供723個單位，包括一房至四房戶型，實用面積介乎420至3,555平方呎，向東單位可欣賞飛鵝山景色，中高層向西單位則俯瞰整個東九龍景色。不過屋苑及鄰近不設任何商舖，最近可到彩雲邨街市或超市買餸購物。現時屋苑入場門檻最低的一房戶型叫價600萬元，實用面積421平方呎。

曉暉花園及峻弦鄰近不設任何商舖，最近可到彩雲邨街市或超市買餸購物。另外，這兩個屋苑距離彩虹站都有一段距離，需要轉乘小巴，車程約5分鐘。

彩虹二手交投回暖 上月錄19宗成交

市況方面，美聯東九龍彩虹分行營業經理李志雄表示，彩虹區過往每月平均僅錄得3至5宗成交，但剛過去的12月竟錄得19宗，成交量急升3至4倍，屬近年罕見現象。

其中，曉暉花園及峻弦於去年12月分別錄得7宗及5宗成交。曉暉花園呎價在1萬至1.2萬元之間，峻弦則為1.1萬至1.3萬元。此外，樓齡約7年的居屋彩興苑同樣受歡迎，去年12月錄得5宗成交，呎價約1萬元。

李志雄分析區內市況轉旺主因是一手發展商減價促銷，新盤意向價低開，間接迫使一向心態「硬淨」的同區二手業主面對現實，「過往業主甚少隨估價波動減價，但近期市場長期靜淡，業主為求出貨被逼調低心理預期。」他補充，一旦業主願意讓步，買家便迅速承接，目前區內筍盤已「賣得七七八八」，盤源相當緊絀。

區區睇樓｜跑馬地

跑馬地置業壓倒啟德獲好評 坐擁馬場景致 惟地標屋苑入場費逾3000萬｜區區睇樓

區區睇樓｜北角

北角「東岸板道」開通成亮點 海濱靚景加持樓價 小斯及佘詩曼等名人曾入市

荃灣西租務旺「3客搶1盤」 半年租金漲近15% 映日灣放盤3日速租出

區區睇樓｜北區

港漂媽北區搵樓連睇7放盤 稱樓價比深圳口岸附近低 「幫人交租不如買一套」｜區區睇樓

區區睇樓｜西半山

港漂媽媽為愛女搬至西半山 每月2.85萬租逾70年舊樓 大讚充滿「Old Money」韻味

區區睇樓｜土瓜灣

港漂不嫌舊 668萬購土瓜灣兩房收租「沾啟德發展紅利 租金有望續升」

區區睇樓｜筲箕灣

港漂400萬上車筲箕灣220呎單位 目標只限港島新樓 「住新界不如回深圳」

區區睇樓｜深水埗

港漂老師月入$6萬 300萬購深水埗舊樓上車 打破窮人區偏見「比啟德更有生活氣息」

區區睇樓｜大埔

昔日台慶頭獎送大埔中心單位 每呎僅售453元 41年升值近15倍 同區另一屋苑亦曾送樓

區區睇樓｜天水圍

天水圍樓盤03年推熱氣球吸客 巧喻升空如樓市上升 當年收費要多少？｜區區睇樓

區區睇樓｜觀塘

觀塘月華街半山舊樓外觀吸睛 昔日廠佬聚居地 獲讚隱世豪宅區 呎價原來不足7000元

區區睇樓｜深井

深井屋苑萬聖節活動獲大讚有誠意 由鬼屋到小火車都有 部份單位每呎管理費不足$4

區區睇樓｜西九龍

相關文章：西九龍屋苑租金呈升勢 年內呎租升逾3%勝大市

區區睇樓｜中環

中環百年老店9500萬沽自用舖「賣出時代價值」李根興：廣告位月租可達10萬

區區睇樓｜新界東

港隊運動精英鍾情新界東屋苑 張家朗買白石角 「乒壇一姐」970萬購火炭新盤

區區睇樓｜啟德

啟德煥然壹居貨尾周六揀樓 睇樓客稱呎價吸引 不介意私樓公屋夾雜

區區睇樓｜啟德

啟德過渡屋 居民驚見牆身生菇 驗樓師拆解生長條件 元兇與一材質相關

區區睇樓｜荃灣

荃灣地皇廣場多年淪「死場」 舖位拍賣價低至60萬 李根興拆解3大原因

區區睇樓｜將軍澳

黑雨連場 將軍澳年內降雨量冠絕全國 街坊：日日都開抽濕機

區區睇樓｜奧運

奧運站樓盤被指「最無性價比」 居民撐有商場兼交通方便 代理：租賃需求強勁

區區睇樓｜東涌

東涌「好唔好住」惹激辯 毗鄰機場成最大賣點 海堤灣畔錄短炒賺19%

區區睇樓｜大學生租樓系列-樹仁大學

樹仁舊生棄居九龍重返炮台山 「寧加租也要港島生活」區內代理：極受學生歡迎

區區睇樓｜大學生租樓系列-科技大學

00後儲100萬入手康城 月收1.6萬租 科大內地生成區內龐大需求｜區區睇樓

區區睇樓｜大學生租樓系列-理工大學

理大生租樓最愛海濱南岸 黃埔花園為何及不上？ 預繳年租搶盤成常態

區區睇樓｜大學生租樓系列-香港大學

內地生提早兩個月搶租盤 堅尼地城料「3客搶1盤」港大學生：中介會製造焦慮

區區睇樓｜大學生租樓系列-中文大學

大埔白石角9成租客為學生 3個半新盤最受捧 代理料7月高峰期「很恐怖」

區區睇樓｜九龍站

九龍站豪宅連錄獲利成交 擎天半島2650萬易手 業主帳賺逾72%

區區睇樓｜鰂魚涌

鰂魚涌怪獸大廈有真假？兩組屋苑共有8幢 一個銀主盤拍賣叫價195萬

區區睇樓｜深井

業主加租促租客轉投深井 區內不乏400萬內樓 月供與租金相若

區區睇樓｜元朗

元朗6月上車盤交投升溫 最平僅2字頭 代理：拆息回落「供平過租」

區區睇樓｜天水圍

天水圍27萬人口 竟無靚商場 樓價受壓 街坊怨「超市都做唔住」

區區睇樓｜荃灣

荃灣二手成交創14月新高 荃景圍近70放盤低於400萬 即睇4大屋苑不同優勢

區區睇樓｜粉嶺

粉嶺山麗苑食水頻現「黑點」業主禁售期後想換樓 同區200多萬樓有咩揀？｜區區睇樓

區區睇樓｜何文田VS將軍澳

新手爸爸尋2.7萬元租盤 何文田VS將軍澳 網民撐名校網更重要 代理薦4優質靚盤

區區睇樓｜細價盤

4球細價盤尋寶 全港近5000賣盤 資深投資者教路揀筍盤 「睇好租金回報升」

區區睇樓｜太古城

太古城被批殘舊「一出門口就玩復古」衰過新公屋 網民反駁要睇地段配套 直擊600萬放盤

區區睇樓｜洪水橋

洪水橋受惠深圳灣地鐵開通 上月錄逾百宗新盤成交 即睇區內溱林及LYOS放盤

區區睇樓｜北角

港漂大讚北角樓 「比將軍澳更有性價比」直擊同區豪宅盤 麥玲玲都是業主

區區睇樓｜紅磡

朝聖《破·地獄》港漂百無禁忌 平租紅磡「花圈區」「習慣每天看著花圈 棺材店旁買水果」