恒隆CEO盧韋柏2354萬購黃竹坑滶晨3房戶 呎價2.85萬

樓市動向
更新時間：11:54 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:54 2026-01-16 HKT

新盤連月來銷情理想，新世界、帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋新盤滶晨，上月底以2354.1萬售出最後1伙標準3房單位，買家身份曝光，為恒隆行政總裁兼執行董事盧韋柏。

上述單位為1B座低層P3室，面積826方呎，設獨立私人升降機前廳，上月底以2354.1萬成交，呎價28500元。據土地註冊處資料顯示，登記買家為盧韋柏（LO WAI PAK WEBER），與恒隆行政總裁兼執行董事盧韋柏的中英文名字相同。

資料顯示，現年約55歲的盧韋柏於2018年加入恒隆集團，並於同年出任行政總裁；該公司已於上月18日公布，盧韋柏將於今年8月31日前榮休。
羅氏家族逾9600萬掃柏瓏9伙

事實上，近月入市新盤的名人買家，亦不乏本地老牌家族成員。鷹君（0041）羅氏家族上月先後透過3間不同公司名義，以共9602.57萬元，增持元朗錦上路站柏瓏III 9個單位，以總實用面積6098方呎計，實呎約15,747元，該9伙包括4個實用562方呎的兩房及5個實用770方呎的3房單位，成交價介乎905.1萬至1201.2萬元，連同早前曾購入屋苑II期兩伙，即先後以近1.2億元購入柏瓏系列12個單位。

羅氏家族自2024年底先後購入多個物業，至今暫斥約13億元入市，涉及70個物業，當中包括59個新盤單位。

