蓮香樓總店今年中搬遷 50萬預租複式巨舖 新址坐擁3大優勢​

百年老字號茶樓「蓮香樓」於上環覓得新址，美聯旺舖高級營業董事張殷焌表示，近日協助「蓮香樓」於中區核心地段覓得新舖，原位於威靈頓街經典老店，因所在大廈將於2026年中重建而需遷址，經過評估及建議下，篩選超過15個潛在地點，最終於原址僅約6分鐘步程內，覓得上環德輔道中249至251號東寧大廈地下及1至2樓全層，總面積約1.6萬方呎，月租約50萬，平均呎租約31元。新址坐落港鐵站出口旁，人流暢旺，兼備三面採光優勢與顯著廣告效益，符合大型食肆牌照要求。

相關文章：蓮香樓上環舊址申重建 業主棄商廈改建30層商住大廈

中環原址年中重建 篩選逾15個潛在點

「蓮香樓」負責人黃熙仁表示，蓮香樓理念始終專注於「把餐飲做好」，期待與新業主產生協同效應，將全新升級蓮香樓打造為香港餐飲業新地標，讓來自世界各地食客，都能在香港繼續體驗最地道的一盅兩件飲食文化。

上環德輔道中249至251號東寧大廈地下及1至2樓全層，以每月約50萬租出。

蓮香樓於2024年4月原址重開，承租中環威靈頓街160至164號地下及1樓巨舖，月租約28萬，建築面積分別約3580及4833方呎，合共8413方呎，呎租約33元，蓮香樓受疫情影響，2022年8月結業，最終黃熙仁接手，得以重開。

除了港島區分店，蓮香樓還有尖沙咀及旺角分店，其中旺角店上月新開，西洋菜南街218至220號生發大樓3樓全層，建築面積4000方呎，於2024年4月交吉至今，月租10.2萬，呎租26元，租約為期6年。

相關文章：百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁

上址舊租客為北京老家，2024年4月遷出，交吉逾一年後獲承租，黃熙仁表示，旺角是餐飲界兵家必爭之地，背靠「金魚街」及港鐵旺角東站，區內有始創中心地標商廈，他有信心在旺角「佔據其中一小部分」，希望將「蓮香」品牌慢慢做大，做到極致。

蓮香樓起源廣州 賣餅起家

「蓮香樓」另一個據點為尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1及2樓巨舖，前身為區內老字號、開業14年的圓山飯店，1及2樓建築面積分別約4000及5000方呎，合共逾9000方呎，月租25萬，與舊租相若，呎租28元。

相關文章：百年蓮香樓「過海」開分店 25萬租尖沙咀巨舖 老闆黃熙仁冀淡市中開拓新路向

相關文章：蓮香樓重開 新投資者大有來頭 夜店老手涉足飲食界 冀「原汁原味」保留傳統

