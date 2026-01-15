上環德輔道中巨舖月租78萬 方德証券進駐 為在港首間實體旗艦店

近年證券行積極租舖，最新為上環德輔道中一個三層高巨舖，建築面積約1.4萬方呎，由方德証券承租，月租78萬，平均呎租56元，作為香港的首個實體旗艦店。

舊租客渣打月租逾100萬

上環德輔道中188號金龍中心三層高的巨舖，地舖建築面積約100方呎，1及2樓各約5500及8300方呎，合共約1.4萬方呎，市場消息透露，以每月約78萬承租，平均每呎56元，新租客方德証券，本身寫字樓設於金龍大廈，鍾情該廈地理位置，並座擁大型招牌及電視屏幕為品牌宣傳。預期農曆新年後正式進駐，舊租客渣打銀行，月租逾100萬，新租金跌22%。

方德証券於2015年成立，總部設於香港，持有香港證監會第1、2、4、5類受規管活動牌照及間接持有第9類牌照，為港交所直接結算參與者及聯交所參與者，專注全球股票交易服務，自主研發的「方德港美股」APP支持中文操作及美股、澳股、日股等多市場交易，採用「千人千面」智能界面適配，「一個帳戶」投遍全球。其核心團隊來自華泰證券、騰訊等機構。

方德証券：金龍中心為首個旗艦店

根據世邦魏理仕研究部數據，零售租賃動能在2025年第四季連續第三季改善，租賃成交達34.9萬方呎。截止2025年12月底，整體核心區一線街舖空置率徘徊於低至5.8%。

方德証券表示，自從2015年香港成立以來，公司業務發展迅速，是集團國際化戰略重要一環，選擇金龍中心作為首個旗艦店，不僅地理位置優越，更象徵集團致力為中港客戶提供更貼近市場的服務體驗。

該交易由世邦魏理仕促成，世邦魏理仕香港商舖租賃部執行董事連志豪表示，該宗交易不僅體現方德証券前瞻市場觸覺，亦反映金融服務業在港零售市場嶄新趨勢，引領金融零售租賃新勢頭。金龍中心位處地鐵上環站上蓋，大廈外牆安裝大型廣告牌，是品牌建立及深化市場策略的理想據點。