利是封店短租栢麗大道舖 每月10萬 料租至農曆年後

過往旺市短租客覓舖難，近年則豪租舖位，進駐核心地段，尖沙咀栢麗大道1號舖，屬該地段最靚舖位，由利是封店短期，月租約10萬。

平均呎租127元

尖沙咀彌敦道111至181號栢麗購物大道地下1號舖，建築面積約790方呎，獲利是封店承租，平均呎租127元，並迅速開業，售賣利是封及賀年物品。

市場消息指，業主一直以每月約13.8萬放長租，短租每月約10萬，估計租約直至農曆年後。

該舖是栢麗購物大道第一間舖位，最接近清真寺及港鐵站出口，栢麗購物大道地下G1至G4號舖連1樓1至2號舖複式舖位，由本地老牌家族持有，地下面積約2866方呎，1樓面積約2894方呎，合共約5760方呎。

尖沙咀彌敦道111至181號栢麗購物大道地下1號舖，利是封店短租每月10萬。

該龍頭舖位曾由周生生2008年起租用此舖位，2012年月租加至300萬，時為高峰期，直至2021年疫情間棄租，業主僅把舖位作短租，2023年中港通關，業主再推出招租，惟反應仍屬一般，於是將舖位「一拆四」，分成4個地下及1樓複式舖，月租約12萬。

結果，舖位先後租出，租客包括bossini時裝，及同系鞋店Clarks，售賣智能相機和運動攝影器材的Insta360，亦租用其中一舖。