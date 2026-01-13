Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣環貿廣場8單位4750萬沽 買家為基督教團體

樓市動向
更新時間：11:14 2026-01-13 HKT
近年不少宗教團體承接物業，最新為荃灣指標商廈環貿廣場8個單位，平均呎價5302元，以4750萬易手，買家為基督教團體。

平均呎價5302元

最新為荃灣沙咀道1號環貿廣場7樓8至12室，15至17室，單位建築面積由419方呎至1413方呎，建築面積合共為8959方呎，以4750萬易手，平均呎價5302元，買家為荃灣基督徒聚會所有限公司。

荃灣環貿廣場8個單位，由基督教團體以4750萬承接。
基督教團體承接

近月亦連錄不同的宗教團體購工廈，九龍灣甲廈富臨中心A座三個單位，連一個車位，早前亦由宗教團體承接，涉資合共5187.9萬，平均呎價11155元及12560元。

上址為偉業街38號富臨中心A座3樓D室，建築面積約1533方呎，作價1710萬，平均呎價11155元，還有，E及F室建築面積各約1458方呎及1311方呎，合共2769方呎，連同B1層21號車位，以3477.9萬易手，平均呎價12560元（未計車位），由戒定慧講堂有限公司（The International Buddhist Society（Hong Kong）Ltd）承接，戒定慧講堂現址為牛頭角大業街31號協發工商大廈8樓。

去年11月，觀塘鴻圖道32號德華中心（前稱泓傲）中層4個單位，面積約3330方呎，以1980萬易手，呎價約5950元，登記買家為香港中華觀音山佛教會有限公司。同月，華安聯合會亦斥約1187.96萬購入柴灣常安街77號商廈物業發達中心的中高層A及B室，共3494方呎，呎價3400元。

去年9月，佐敦吳松街122至124號利際商業大廈2樓全層，建築面積約1677方呎，以1100萬交吉易手，平均呎價約6559元，而新買家為中華基督教會基道堂，目前該教會的會址，位於同區佐敦道23號至29號新寶廣場。

