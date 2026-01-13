跑馬地置業壓倒啟德獲好評 坐擁馬場景致 惟地標屋苑入場費逾3000萬｜區區睇樓

樓市全面撤辣後，內地買家積極湧港買樓，據統計顯示，去年內地客入市個案涉13,906宗，總金額直逼1,380億元，創有紀錄以來新高。近日社交平台上亦有一篇文章引發熱烈討論，提到一名來自福建老闆手握約3,000萬港元預算計劃在港置業，在朋友帶領下先後視察香港大學一帶及跑馬地等傳統豪宅地段，惟地產代理推薦啟德，聲稱啟德是「富人區」且潛力更大，遂發文向港人請教。在留言區中，支持跑馬地的呼聲極高，今次《區區睇樓》亦會帶大家走入這個傳統豪宅區。

傳統豪宅區 自帶國際生活氛圍

該帖文以「香港的朋友來說說怎麼買」為題，引發不少港人熱烈回應，其中支持跑馬地的呼聲極高。不少人認為，跑馬地是香港最具代表性的傳統豪宅區，自帶一種國際化生活氛圍，「在跑馬地到處聽到的都是英語」、「多看以前的港劇就知道了，香港老錢都在跑馬地、淺水灣和半山」、「香港頂級醫院養和就在附近，有最好醫療」。有人則以投資角度出發，認為港島物業抗跌力相對更強，較適合追求穩定收租或長線持有的買家。

毗鄰銅鑼灣 靜中帶旺自成一角

事實上，跑馬地位於灣仔區中南部，地理位置優越，前往銅鑼灣核心區最快僅需約5分鐘車程或十多分鐘步程。雖然未有港鐵站覆蓋，但區內交通配套成熟，除了巴士及小巴，亦有電車支線，可直達灣仔及中環。

區內生活配套齊全，由高端酒吧、食肆、超市、運動場及醫院應有盡有，形成一個高度自足的小社區。此外，區內一大亮點是坐擁馬場景，但要留意每逢馬場賽事日，周邊交通會較為擠塞。

周慧敏及郭富城均為區內業主

名人效應亦是跑馬地價值的體現，例如歌手周慧敏是區內長情業主，她早在1991年透過旗下公司以345萬元購入金山花園一個高層單位，實用面積約900方呎，及後再在1996年以715萬元在同屋苑再增持多一個單位。據悉上述兩個單位均一直持有到現在，估計現時市值超過4,000萬元。

周慧敏曾拍下家中露台有鸚鵡到訪的照片，指這三隻鸚鵡不時出現，可看到單位外景觀。

另外，天王郭富城多年來居住跑馬地豪宅嘉園，單位實用面積3,000方呎。早前其太太方媛在社交網上載一段溫馨的家庭生活影片，罕有曝光豪宅內貌，寬敞空間隨即成為焦點。

禮頓山具名氣 成交呎價近3萬

屋苑方面，以中低密度為主，較具名氣要數位於樂活道的禮頓山，由新鴻基發展，於2002年入伙，物業提供8座逾540伙，主打千呎大單位，近望馬場景致，遠眺維港海景。根據地產代理數據，禮頓山現時有約22個單位放盤，入場售價由約3,300萬元起，呎價34,148元，近日平均成交呎價約29,221元。

位於樂活道的禮頓山由新鴻基發展，於2002年入伙，物業提供8座逾540伙。

禮頓山主打千呎大單位，部份可望馬場景致。

比華利山樓齡較大 2400萬入場

同位於樂活道的比華利山，屋苑由恒基發展，同樣以大單位為主，坐擁馬場景及維港景，不過屋苑早於1988年入伙，樓齡較禮頓山大14年。比華利山現時有約22個單位放盤，入場價2,400萬元起，近日平均成交呎價約23,045元。

比華利山現時有約22個單位放盤，入場價2,400萬元起，近日平均成交呎價約23,045元。

沿著樂活道及雲地利道尚有多個依山而建的中型屋苑，包括樂翠台、樂陶苑、樂天峯、樂景園、雲暉大廈、雲地利台、雲臺別墅、金山花園等。新盤方面，則有英皇發展的One Jardine's Lookout。

成交方面，禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2,950萬易手，呎價約31,926元；據了解，原業主早於2003年以868萬購入，持貨23年轉手，帳面勁賺2,082萬，期內單位升值約2.4倍。至於比華利山H座高層一個單位，面積1,334方呎，近日以3,180萬連1個車位易手，呎價約23,838元。

