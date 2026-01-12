九龍城獅子石道舖 980萬易手 永倫連環沽貨 50年升值48倍

「收租王」永倫集團持續沽貨，除了銀碼數以億計的物業外，亦有細碼舖位，九龍城獅子石道地舖以980萬易手，平均呎價1.31萬，持貨50年升值48倍。

倫志炎1976年以20萬購入

九龍城獅子石道78至114號恒勝樓地下2號舖連入則閣樓，地舖建築面積約750方呎，以980萬易手，平均每呎1.31萬，原業主為永倫集團創辦人倫志炎，1976年3月以20.079萬以私人名義買入，持貨50年帳面獲利959.921萬，升值47.8 倍。

據了解，該舖位實用約520方呎，天井約90呎，另外閣樓約575方呎，門闊約10呎，深約60呎，以交吉形式易手。

永倫沽售九龍城獅子石道78至114號恒勝樓地下2號舖，作價980萬。

高峰期市值3000萬

熟悉九龍城人士表示，獅子石道曾是九龍城最暢旺街道，早年牌擋聚集，有如現時的花園街，後來牌擋清拆，街舖價值水漲船高，高峰期上述舖位市值約3000萬，惟隨着舖市回落，現時該街道不乏交吉舖位，月租3萬有交易。

永倫集團近期亦沽售大角咀護老院舖址，大角咀棕樹街2至20號榮富苑1樓及2樓，建築面積分別8881方呎及8873方呎，合共約17754方呎，以1.08億易手，平均每方呎6083元。

永倫於2021年3月以2.3億購入，持貨5年帳面虧損1.22億，物業貶值53%。該物業由護老院承租，月租84.81萬，新買家料回報9.4厘。

另外，該集團近期亦售出金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，作價3億，物業總面積約2.87萬方呎，呎價約1萬，持貨8年蝕約60%。

該巨舖曾由中信銀行租用多年，月租高達150萬，銀行早前遷出，現交吉交易。市場人士透露，新買家為日本化妝品「FANCL」代理商老闆陳志明或有關人士，不排除自用。

