中細價屋苑連錄市價成交 外區客「租轉買」 500萬購荃錦中心做業主

近期整體樓市持續回暖，吸引不少上車客出動購貨，連帶細價及中價屋苑表現隨之「價量齊升」，其中荃錦中心有高層戶獲租客斥「5球」成功租轉買；而元朗尚悅一個2房戶獲上車客以405萬承接，並創屋苑同類單位逾1年新高。

買家於新界西北租樓逾3年

中原高級分區營業經理徐偉業指出，荃灣荃錦中心1座高層A室，面積369方呎，2房間隔，叫價510萬放盤約半個月，獲租客議價後以市價500萬「租轉買」，呎價13550元。據悉，原業主於1995年以183萬購入，持貨約31年後轉售，帳面獲利317萬，單位期內升值1.7倍。

徐偉業表示，買家為一對夫婦，於新界西北租樓超過3年，有感租金雖然較其它地區相宜，但因而被業主年年加租，加上單位不近鐵路，通勤時間長，因此趁現時低息環境到市區近鐵路的地點置業。

尚悅2房戶獲上車客405萬承接

中原區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅3座高層F室，面積358方呎的2房戶，叫價415萬放售，獲上車客議價後減至405萬成交，呎價11313元，成交價創屋苑標準分層「細兩房」單位16個月新高。

利嘉閣首席聯席董事許喜龍稱，荃灣翠豐臺1座中層G室，面積424方呎，2房間隔，原開價約550萬放售，獲換樓客議價後減價10萬至540萬承接，呎價12736元。據悉，原業主於2002年以約137.6萬買入，持貨24年後易手，現帳面獲利約402.4萬，單位期內升值約2.9倍。

世紀21奇豐高級分行經理楊麗娟表示，沙田第一城16座中層D室，面積327方呎，2房間隔，原叫價468萬，議價後減價26萬或5.6%，以442萬獲外區上車客承接，呎價13517元，屬市價成交。據了解，原業主於2016年4月以350萬購入上址，持貨10年後轉售，現帳面獲利92萬，單位期內升值26.3%。

港置首席聯席董事謝啟源說，深水埗海柏匯高層E室，單位面積276方呎，屬1房間隔，原以450萬放售，放盤5日後即獲議價40萬至410萬易手，新業主為外區首置客，並於無睇樓情況後入市，呎價14855元，屬市價成交。