會德豐今年推5盤 涉逾1000伙 黃光耀：黃竹坑項目打頭陣 樓價料升5%至10%

樓市去年表現向好，不少發展商均取得豐收佳績，並部署新一年推盤大計，會德豐地產黃光耀表示，集團今年將有5個全新項目推售，共涉逾1000伙，其中黃竹坑港島南岸6期料短期內公布命名，料季內推出發售，預料今年樓市將承接去年旺勢，全年樓價有望升5%至10%，受到不少新股上市集資，財富效應帶動下，豪宅可跑出看高一線，樓價升幅料可達8%至10%。

會德豐地產黃光耀表示，今年全年樓價有望上升5%至10%。

豪宅看高一線

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團去年銷售成績亮麗，今年計劃有5個全新項目推售，集團與港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸第6期預計首季內推售，屬黃竹坑上蓋壓軸推售的項目，短期將為項目進行命名，項目分兩期發展，其中6A期提供463伙、6B期則提供154伙，兩期均已獲批售樓紙。

同系位於古洞鄉梓路23號項目則有機會年中登場，黃光耀表示，項目位置鄰近日後落成的古洞站，第1期涉及457伙，有機會成為區內首個推售的全新項目。整個樓盤分2期發展，第2期設有324伙，2期合共提供781伙，並均已獲批售樓紙。

至於位於中環士丹頓街55號項目，黃光耀表示，項目提供約100伙，提供1房及2房戶型，項目有機會承去年灣仔SPRING GARDEN推售之勢，料最快下半年推售，下半年推售項目亦包括2個超級豪宅項目，其中包括山頂1 PLANTATION ROAD第3期項目，提供6座洋房，將以現樓形式推售，洋房面積較1期更大，約介乎6000至7500方呎；至於九龍半山龍庭里項目第1期，亦預計明年下半年推售，項目飽覽九龍全景，設有15個分層大宅，每伙面積超過4000方呎，上述5個項目合計超過1000伙。

對於今年樓市發展，黃光耀表示，去年新盤銷售突破2萬伙，創近6年新高，在政府在搶專才、人才政策推動及減息帶動下，一及二手交投達8萬宗，亦創近4年按年新高水平，整體樓市「價量兼備」，預計去年全年樓價上升4%至5%，今年樓市將承接去年旺勢，料全年樓價可望上升5%至10%。

此外，今年繼續有不少新公司集資上市，財富效應帶動下，料豪宅有機會跑出，看高一線，預計豪宅樓價全年升幅可達8%至10%。

黃竹坑港島南岸6期分2期發展共提供617伙。

新盤有條件提價

黃光耀續指出，去年新盤銷售成績理想，集團亦有調升售價，如將軍澳日出康城SEASONS系列，近期亦逐步調升售價，但升幅不是很明顯，主要給予市場信心，相信新盤未來亦有條件調升售價。

集團去年銷售成績理想，對於增加土地儲備，黃光耀直言「投地好心急！」，相信發展商投地意欲會提升，近期多次賣地成績理想，期望集團今年加快吸納全新項目，本季政府推出2幅地皮招標，集團亦會積極研究。

問及樓市氣氛向好，投地會否更進取，黃光耀表示，息口降低，令發展商融資成本降低，利息成本亦下降，現時庫存量減少，發展商入標亦會較進取，加上去年《施政報告》推出新政，發展商毋須在地庫興建車位，亦有助降低建築成本，增加入標意欲，相信此等因素亦反映在投標價上。

去年賣樓沽2307伙涉265億

會德豐地產黃光耀表示，集團去年賣樓成績亮麗，全年共售出2307伙，連同車位計算，合共套現達265億，按年增加20%，並創集團近4年按年新高紀錄。

黃光耀續稱，其中夥拍港鐵的將軍澳日出康城SEASONS系列，去年共售出819伙，涉及金額達52億，項目累售單位已達1786伙，佔整個項目約90%，總套現超過112.3億；此外，去年11月推售的灣仔精品豪宅SPRING GARDEN，1星期內火速沽清80伙標準戶，並以大手客主導，特色戶成交呎價亦達38511元，項目迄今累售86伙，僅餘頂層2伙特色戶。

山頂MOUNT NICHOLSON第二期今年以6.09億連雙車位售出Penthouse B室，呎價達14.44萬，黃光耀表示，項目繼續蟬聯「亞洲樓王」美譽；同系1 Plantation Road第一期1號洋房則以近5.6億售出，呎價達91130元。

此外，黃光耀續指，藍田半山KOKO HILLS系列去年亦取得不俗銷情，售出140伙，涉約16.9億，整個系列迄今已累售逾1000伙，至於旗下啟德區合作項目過去一年銷售成績亦見理想，售出單位涉額逾140億。