信和鷹君財團16.1億奪牛頭角住宅地 每呎樓面地價4339元

新一年首幅地皮順利批出，為上周五截收8份標書的牛頭角佐敦谷彩興路住宅地，地政總署剛公布招標結果，由信和夥拍鷹君合組財團以16.1億元，力壓其餘7財團奪標，每方呎樓面地價約4,339元。當時市場估值約14.8億至22.3億元，每方呎樓面估值約4000至6000元。市場人士指，上述中標價屬非常吸引價。

黃永光：對香港長遠發展充滿信心

信和主席黃永光表示，在中央政府的堅實支持以及特區政府利好政策的推動下，本港經濟正展現全面復甦勢頭，集團對香港長遠發展充滿信心，將繼續秉持審慎而積極策略，把握具潛力發展機遇，致力為股東及所有持份者創造長遠而穩定的價值。非常高興今次與合作夥伴鷹君集團共同投得2026年首幅住宅用地，為集團的土地儲備增添一幅上佳地皮，更體現了集團對香港長遠發展的堅定承諾。

信和執行董事田兆源表示，隨著東九龍的進一步發展，集團深信該區具備巨大潛力。這幅優質市區地皮，坐擁完善的交通基礎設施和社區配套，集團將繼續精心打造優質住宅項目，融入創新科技元素，致力於構建智能家居設計和智慧型會所設施，為住戶締造現代化、舒適而可持續的生活體驗。

另外，其餘入標財團包括長實、新地、恒基、會德豐地產、嘉華、嘉里、銳貫有限公司。

上述牛頭角佐敦谷住宅地(新九龍內地段第6674號)，位處半山位置，環境旺中帶靜，料景觀開揚，屬優質地皮，而用地毗鄰聖若瑟中英文中學、公屋彩雲邨。地盤面積約4.12萬方呎，涉及可建總樓面約37.1萬方呎，預計提供約570伙。

賣地章程顯示，中標財團須負責興建社福設施，包括展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方樓面，當中展能中心實際營運樓面不得少於3438方呎，而宿舍實際營運樓面則不得少於7436方呎；而輔助宿舍實際營運樓面不得少於3778方呎。

另外，項目設有最低單位面積280方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面有關規限。該地須於2031年9月30日或之前完成，料項目落成後，大部分住宅單位可享開揚景觀。

牛頭角佐敦谷彩興路住宅地小檔案 地皮資料 毗鄰聖若瑟中英文中學 地段編號 新九龍內地段第6674號 地盤面積約（萬方呎） 4.09 可建總樓面面積（萬方呎） 36.81 市場估值約（億元） 9.57至10.68 每方呎樓面估值（元） 2600至2900

