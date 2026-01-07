北角「東岸板道」開通成亮點 海濱靚景加持樓價 小斯及佘詩曼等名人曾入市｜區區睇樓

北角東岸板道（東段）在上月底正式開通「最後一公里」，連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，其中一大亮點是位於北角全長約20米的玻璃觀景台，吸引不同地區市民慕名體驗。此外，北角民生及交通配套完善，過往吸引不少名人入市買樓，當中包括90後旅遊KOL小斯及四度獲封「視后」的佘詩曼等等。交投方面，鄰近東岸板道的北角華曦大廈，近日就錄得外區換樓客入市個案，實用面積931方呎，成交價878萬元，折合實用呎價9,431元，屬市價成交。

去年首10月成交躋身全港第三位

美聯研究資料顯示，北角或炮台山在去年首10個月的二手註冊量急升5成至1,091宗，躋身全港第三位；金額方面，去年首10個月更錄得75.2億元，為全港130個分區之首，按年升約37%。此外，中原研究資料指出，北角亦是普通話拼音買家最喜愛買樓的區域之一，去年11月在20個區域中位列第7。

華曦大廈獲外區換樓客入市

中原首席分區營業董事林志達表示，北角華曦大廈低層D室以878萬元成交，實用面積931方呎， 3房1套間隔，向西北望城市景。他表示，新買家為外區換樓客，心儀單位享開揚城市景，實用率高，且交通便利，加上華曦大廈距離即將落成的皇都K11商場僅3分鐘路程，生活所需應有盡有，因此決定買入自用。據了解，原業主於2010年以633萬元購入單位，持貨近16年，是次轉手賬面獲利245萬元，單位升值38.7%。

事實上，北角新舊交融，都市與自然景觀結合，不僅擁有春秧街等民生煙火氣息，還有北角匯商場滿足購物行街需求，亦可登上寶馬山的紅香爐峰，俯瞰維港景致，現在更能步行於東岸板道上，感受海濱風景。

東岸板道貫通銅鑼灣至鰂魚涌

至於連接炮台山東岸公園及北角海濱花園的東岸板道（西段）已於今年初開放，加上新開通的東段，合共長約2.2公里；換言之，貫通銅鑼灣至鰂魚涌，全長13公里的東岸板道已全面啟用。板道配有一個透明玻璃觀景平台，全長20米，公眾可以「踏足」海面，感受腳下的維港。另外，沿線亦設置6個觀景台及一個位於糖水道附近的釣魚平台，公眾可以在不同角度近距離接觸海面，享受海濱氣息。

除觀景台外，該處亦是多功能開放式空間，可供公眾團體申請舉辦展覽、藝術及社區活動。此外，該地亦設有共享徑供步行、慢跑及單車使用；近電照街的寵物友善區，可以帶毛孩盡情玩耍，而明年首季更會開放小食亭，以及設有餐飲服務的多用途室，北角郵輪碼頭附近更可租借單車，一日通行證為20元。

小斯逾億入市北角海璇

另一方面，北區除了深受普通買家追捧之外，更吸引不少名人居住。90後旅遊KOL小斯去年10月據報斥資達1.368億元，購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元，成交價和呎價均創項目新高。該單位為項目第1座高層A室，為「鳳凰樓層」戶（頂樓下一層），實用面積2,118方呎，連430方呎平台。

90後旅遊KOL小斯去年10月據報斥資達1.368億元，購入新地旗下北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位。

除小斯外，以往亦有不少名人選擇在北角置業，尤其是位於北角半山的賽西湖大廈及寶馬山花園，當中吳家樂、葉翠翠、薛凱琪、陳伶俐及雷宇揚等名人皆為業主。

相關文章：旅遊KOL小斯豪擲逾億入市 獲譽最賺錢網紅 鍾情北角大發展商維港盤

「視后」佘詩曼轉手大賺868萬

活躍於樓市投資的堪輿學家麥玲玲，亦在2018年與相關人士以1,748萬元購入北角寶馬山花園6座中高層單位，實用面積845方呎，三房間隔，呎價20,686元；相隔一年，麥玲玲再斥近4,230萬元買入北角柏蔚山一伙4房大單位收租。其後麥玲玲及相關人士在2022年以1,680萬元售出寶馬山花園單位，呎價約19,882元。

娛樂圈中有名的小富婆「視后」佘詩曼亦於2003年以500萬元買入北角半山的雲景道海景台，在2010年以1,368萬元放售，帳面大賺868萬。據悉，她數年前曾購入同區維港頌單位。佘詩曼曾經在受訪時亦表示，買磚頭最穩陣，可以儲錢及保值。

佘詩曼亦於2003年以500萬元買入北角半山的雲景道海景台。

皇都料今年12月起入伙

區內新盤方面，則有皇都State Pavilia和101 KINGS ROAD。皇都位於北角英皇道283號，由新世界發展，項目設有1座樓宇，共提供388個單位，實用面積由306至1,522平方呎，戶型涵蓋1房至4房，步行6分鐘至炮台山站，預計關鍵日期為2026年12月。

101 Kings Road則位於北角英皇道101號，於2025年10月落成，由宏安地產發展，項目設有1座樓宇，共提供251個單位，實用面積由204至1,291平方呎，戶型涵蓋1房至4房。

