麗城花園2客搶盤 上車客憂遲買會貴 追價至780萬成交

樓市動向
更新時間：10:18 2026-01-03 HKT
發佈時間：10:18 2026-01-03 HKT

樓市持續向好發展，買家入市速度加快，業主信心亦見增強，議價空間不但有所收窄，甚至罕有出現提價現象。中原首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣麗城花園3期1座中層G室，面積742方呎，屬4房設計，原開價768萬，放盤第2日即獲兩組準買家出價爭購，最終獲一名上車位加價12萬或約2%，以780萬成交，呎價10512元。

丘漢偉續指，新買家為上車客，覓盤已一段時間，日前遇到上述單位，洽購時得知同時有其他買家有意購入，因深知遲買會貴，故決定追價搶購，最終如願入市。據了解，原業主於2006年9月以305萬購入上述單位，持貨約20年轉售，帳面獲利475萬，期內單位升值約1.6倍。

溱柏672萬沽

美聯助理區域經理張國成提到，元朗溱栢2座低層H室，面積821方呎，3房1套間隔，原開價660萬放售，獲區內換樓客表示有意洽購，不過原業主亦再提價12萬，最終以672萬售出，呎價8185元。據悉，業主於2018年以875萬購入上址，持貨8年轉售，帳面蝕讓203萬或23%。

另外，半新盤亦持續受買家歡迎，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，火炭星凱．堤岸1座低層C室，面積228方呎，開放式間隔，單位原開價約430萬，議價後獲上車客以420萬承接，呎價約18421元。

據悉，原業主於2025年11月以385萬購入上址，持貨約2個月轉售，帳面獲利約35萬，單位期內升值約9%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

