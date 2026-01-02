上月代理人數逾3.77萬 按月微升0.4%

樓市氣氛持續向好，代理人數亦有所回升，據地監局最新數據顯示，截至去年12月底，全港地產代理人數共錄37,744人，按月增加156人或0.4%。

參考代理統計12月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄約8,516宗計算，即每4.4名代理爭一張單，雖然上月登記量增加導致競爭程度改善，惟仍屬激烈水平。

以各項牌照細分，當中持有營業員牌照（S牌）最新報20,246人，對比11月的20,160人，按月多86人或約0.4%；持有地產代理（個人）牌照（E牌）最新報17,498人，按月增加70人或約0.4%。

反映代理分行數目的營業詳情說明書數目，上月報6,591份，按月增加17份。至於地產代理（公司）牌照上月錄3,948份，按月增7份。