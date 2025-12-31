35大屋苑今年錄逾3300宗成交 美聯：按年增加逾7%

受惠政府放寬細價樓百元印花稅徵收門檻及重啟減息等利好因素，今年樓市交投顯著上升。美聯統計顯示，截至本月28日為止，全港35個大型屋苑過去一年錄逾3300宗成交，按年增加逾7%。

35個大型屋苑錄3358宗成交

美聯分析師岑頌謙表示，2024年12月30日至2025年12月28日期間，全港35個大型屋苑錄3358宗成交，較之前一年、即2024年1月1日至12月29日3128宗，按年增加約7.4%。

他又說，儘管聖誕節長假期不少市民外遊，但上周二手成交量依然相對平穩，按周僅輕微下跌，35個大型屋苑過去一周共錄71宗成交，雖然較之前一周的73宗，按周輕微減少約2.7%，但維持70宗以上水平，而且較今年平均每周約65宗高出逾9%，反映今年樓市氣氛明顯改善，入市意欲較顯著提升。

其中，新界區17個屋苑上周錄24宗成交，按周增加約9.1%，當中馬鞍山新港城及天水圍嘉湖山莊雙雙增加2宗。九龍區10個屋苑上周錄約28宗成交，按周減少約6.7%，其中紅磡海逸豪園及九龍灣德福花園同減4宗。港島區8個屋苑錄19宗成交，按周減少約9.5%，鴨脷洲海怡半島、薄扶林置富花園及鰂魚涌南豐新邨齊減3宗。