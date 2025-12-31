Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

35大屋苑今年錄逾3300宗成交 美聯：按年增加逾7%

樓市動向
更新時間：15:09 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:09 2025-12-31 HKT

受惠政府放寬細價樓百元印花稅徵收門檻及重啟減息等利好因素，今年樓市交投顯著上升。美聯統計顯示，截至本月28日為止，全港35個大型屋苑過去一年錄逾3300宗成交，按年增加逾7%。

35個大型屋苑錄3358宗成交

美聯分析師岑頌謙表示，2024年12月30日至2025年12月28日期間，全港35個大型屋苑錄3358宗成交，較之前一年、即2024年1月1日至12月29日3128宗，按年增加約7.4%。

他又說，儘管聖誕節長假期不少市民外遊，但上周二手成交量依然相對平穩，按周僅輕微下跌，35個大型屋苑過去一周共錄71宗成交，雖然較之前一周的73宗，按周輕微減少約2.7%，但維持70宗以上水平，而且較今年平均每周約65宗高出逾9%，反映今年樓市氣氛明顯改善，入市意欲較顯著提升。

其中，新界區17個屋苑上周錄24宗成交，按周增加約9.1%，當中馬鞍山新港城及天水圍嘉湖山莊雙雙增加2宗。九龍區10個屋苑上周錄約28宗成交，按周減少約6.7%，其中紅磡海逸豪園及九龍灣德福花園同減4宗。港島區8個屋苑錄19宗成交，按周減少約9.5%，鴨脷洲海怡半島、薄扶林置富花園及鰂魚涌南豐新邨齊減3宗。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
7小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
20小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
6小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
15小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
16小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組帶板車上樓取證
突發
5小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
5小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
4小時前