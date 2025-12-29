Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

發展局稱來季推地料提供2960伙 全年涉1.57萬伙 超目標2成

樓市動向
更新時間：16:48 2025-12-29 HKT
發佈時間：16:48 2025-12-29 HKT

發展局公布本財政年度第4季（明年1至3月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪指出，綜合不同途徑推地計劃，來季推地料提供2960伙，連同首3季共涉15700個單位，超過供應目標13200個單位約2成，仍未反映個別無需修訂地契個案。供應中6成來自私人土地，4成來自政府賣地及「一鐵一局」，可反映發展商樂觀對待本港樓市發展。

2幅中小型地皮招標 

甯漢豪表示，明年將透過招標2幅中小型地皮，包括牛頭角彩霞道項目，涉470伙；另推出筲箕灣東大街項目提供約200伙。她指出，上述項目已完成改劃程序，位於成熟社區，周邊配套完善，料受市場歡迎。

「一鐵一局」推2盤 渉2100伙

甯漢豪還表示，明年港鐵將推出元朗錦上路站2期項目，共涉及約1290伙；市建局方面亦籌備推出啟德道／沙埔道項目，共提供810伙。此外，私人發展項目方面，將有2個項目有機會完成契約修訂，共提供約190伙。

洪水橋片區明上載招標文件

政府加快北部都會區發展，甯漢豪指出，明日會為北部都會區首個片區，即洪水橋片區上載招標文件。該區先前一直按市場需求調整發展方向，現預計能提供3120個住宅單位，並提供28萬方米產業樓面面積。

甯漢豪續稱，是次招標會採用「雙信封」制，非價格建議佔70%權重，而價格建議佔30%權重。非價格建議會考慮會否引入策略性產業，或引入龍頭企業等方面。

對於3幅產業用地，中標發展商需最少營運1幅，及為另外2幅作平整工程。將會提供選項，若發展商願意發展額外產業用地能獲取更多分數。是次片區招標期約6個月，料於明年7月初截標。

考慮到片區規模龐大，將提供更有彈性的繳付安排，中標財團需於28日內支付25%地價，餘額就於3年內支付，期間免息。此外亦容許發展商主動交回手上北區指定用地，以抵銷部分地價。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

