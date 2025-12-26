維港頌3房「即睇即簽」 零議價7萬獲內地客承租

豪宅屋苑連錄租務個案，港置高級聯席董事譚浩智表示，北角維港頌高層A室，面積約1048方呎，屬3房間隔，向西北望開揚景觀。單位業主原以7萬連車位放租，獲外區客零議價承租，呎租約66.8元，屬市價水平。

譚浩智續稱，新租客據悉為內地大數據研發公司負責人，因業務需要來港，「即睇即簽」租入上述單位。

事實上，屋苑近日另錄1座中層B室租務個案，面積約1536方呎，屬4房2套戶型，擁維港海景，獲豪宅家庭客垂青，以月租9萬成交，呎租約59元。綜合不同代理行資訊，維港頌現時放租盤量約10個，主要為3房及4房大單位，3房叫租約5.6萬起，平均每方呎約64元。

維港頌獲大額租務個案，一個3房戶以每月7萬獲承租。

中原高級資深分區營業經理胡靖瞳說，西灣河逸濤灣1座極高層D室，面積868方呎，3房1套間隔，享開揚海景，放盤約兩星期即以4.3萬租出，呎租49.5元，屬近期市場價。據了解，新租客為外區客，心儀屋苑擁豪華會所，故加快下決定承租單位。

中原首席分區營業經理黃家全指出，大角咀奧城．西岸高層A室，面積716方呎，屬4套房間隔，另設工人套房，單位最新以3.25萬租出，呎租45元。據悉，項目4房租盤向來較罕有，是次租出價錢與市場價相約。

駿愉居呎租52元

美聯助理區域經理陳偉豪表示，位於跑馬地傳統豪宅地段的駿愉居，屋苑高層A室，面積約379方呎，為2房間隔，以月租2萬租出，呎租約52.8元。