新盤假期首天沽15伙 柏瓏、THE HADDON連環錄成交 滶晨呎價2.63萬

更新時間：10:08 2025-12-26 HKT
發佈時間：10:08 2025-12-26 HKT

聖誕節長假期昨日正式展開，雖然不少港人外遊，新盤交投稍稍受到影響，但昨天單日仍錄約15宗成交，對比去年同期約15宗相若，其中以元朗錦上路柏瓏系列單日連沽3伙最多。另紅磡THE HADDON、九龍灣皓日及大埔上然亦連環錄得成交，個別項目如黃竹坑滶晨II昨日亦增添成交，呎價高見2.63萬。

由信和牽頭，夥拍嘉華、中國海外合作發展的元朗錦上路站柏瓏系列項目昨日亦連沽3伙，單日套現逾1606萬，售出單位包括柏瓏II的1座5樓B8室，單位面積352方呎，為1房間隔，以542.99萬售出，成交呎價約15426元；另外2伙則位於柏瓏III，其中3座12樓B7室，面積350方呎，1房間隔，以547.54萬售出，成交呎價約15644元；而5座7樓B8室，面積353方呎，同為1房間隔，則以515.88萬成交，呎價約14614元。同由信和牽頭，與資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰於昨日售出3座28樓C5室，為面積299方呎的1房單位，售價為485萬，成交呎價約16221元。

多個項目昨日連錄成交，恒基旗下紅磡THE HADDON連錄2宗成交，合共套現1613.26萬。昨日售出單位包括27樓A室，面積417方呎，屬2房連儲物室戶型，以857.08萬成交，呎價20553元；以及項目的7樓B室，面積369方呎，屬大1房間隔，以756.18萬成交，呎價約20493元。項目本月至今暫售出41伙，單位成交價由502.94萬至857.08萬，合共套現將近2.5億。

皓日連售2伙

恒隆旗下九龍灣皓日昨日亦連售2伙，單日套現逾2400萬，其中位於15樓A室，面積771方呎，為3房連套房間隔，以1418.6萬售出，呎價18399元；另位於8樓C室2房戶， 面積511呎，以1016萬售出，呎價19883元。

萬科香港大埔上然第2期亦連售2伙，包括1座18樓B5室2房戶，面積445方呎，以552.8萬成交，呎價12422元。

成交呎價較高的則有新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II售出1伙，為項目2座31樓C室，面積591方呎，為2房連梗廚及書房間隔，售價1556.4萬，呎價高見26335元，為昨日售出單位中最高。

SEASONS PLACE 540萬售

其他成交尚有會德豐地產與港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，售出3B座60樓C室1房戶，成交價540.5萬，呎價15991元。

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣昨日添1宗成交，項目的2C座17樓C室，面積551方呎，屬2房梗廚間隔，成交價1157.8萬，成交呎價約21013元。

啟德海灣備受追捧，本月至今已錄56宗成交，售出單位價錢介乎於551.8萬至1773.8萬，合共套現金額近4.8億。

朗天峰每呎1.58萬

嘉里發展的元朗現樓新盤項目朗天峰就錄1宗連平台特色戶成交，項目的1A座2樓B室，單位面積391方呎，附連116方呎的平台，屬於2房梗廚連平台戶型，單位以618萬售出，呎價約15806元。

