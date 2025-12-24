Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角英皇道地舖放售 連約意向價5000萬

樓市動向
更新時間：10:44 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:44 2025-12-24 HKT

利嘉閣（工商舖）地產商業部/商舖部及投資部聯席董事許建方表示，北角英皇道165至175號公主大廈地下1號、10至13號舖位，建築面積約2640方呎，意向價約5000萬，每呎售價約18939元。

平均呎價約1.89萬

上述物業現由茶餐廳承租，月租約17萬，料回報約4.1厘。上述舖位門闊約15呎，舖深約70呎，樓高約11呎6吋，提供250A三相電、煤氣、來去水及洗手間等設施。

許氏又指，物業毗鄰港鐵炮台山站，並對正行人過路設施，加上鄰近酒店、投注站、街市、屋苑及多間學校等，人流暢旺，區內的民生消費及食肆需求龐大。

北角英皇道165至175號公主大廈地舖，意向價約5000萬。
北角英皇道165至175號公主大廈地舖，意向價約5000萬。

柴灣地廠每呎叫價9623元

美聯工商營業董事吳偉華表示，柴灣安業街6至10號合明工廈G樓B室全層，建築面積約3637方呎，意向價3500萬，平均呎價約9623元，全層連約出售，由兩組租客承租，合共月租11.6萬，租約期至2027年，料回報約4厘。

吳偉華續指，該單位三面單邊地廠，門面則寬約127呎，並且設有寬闊出入口，可供車輛直接駛入，適合倉儲、物流、汽車服務或大型展示等用途。

另外。物業坐落於小西灣工業區域，毗鄰區內大型商場及住宅項目，十分方便。

