投資者陳洪楷等7350萬 購長沙灣元州街舊樓 料回報逾10厘

投資者陳洪楷私人投資，夥拍Owl Square共居集團創辦人潘解頤等人，近期頻密買賣舊樓，最新以7350萬購入長沙灣元州街商住樓一籃子單位共33個住宅，打算重新打造，續拓共居版圖，預期回報逾10厘。

重新打造 拓共居版圖

由上市公司簡樸新生活主席陳洪楷私人投資，夥拍Owl Square共居集團創辦人潘解頤及相關人士，最新斥資7350萬購入元州街409、411及413號，涉1至11樓共33伙住宅，實用面積合共約22271方呎，陳洪楷表示，該舊樓平均實用呎價僅約3300元，低於同區市價水平，極具防守性，而該宗交易由展暉物業促成的。

Owl Square創辦人潘解頤指出，上述長沙灣住宅單位間隔方正實用，集團將作重新規劃及翻新，物業一經優化，即提升資產價值後，預期租金回報逾10厘以上。他強調，集團繼續貫徹「以人為本」宗旨，擴展新據點，拓展共居市場，為住戶提供生活新體驗。

陳洪楷等人，斥7350萬購入元州街409、411及413號舊樓，涉33伙住宅。

共涉33伙 呎價僅3300元

陳洪楷與潘解頤等人組成團隊，早前以3800萬沽紅磡馬頭圍道96號全幢住宅，呎價約6043元，持貨一年勁賺1200萬，物業升值46%，陳續說，集團採取靈活策略，善價沽貨以鎖定利潤，把握機遇再吼準潛力資產。

他們亦隨即斥3000萬購入鰂魚涌地標「怪獸大廈」17伙，平均呎價約5000元，以及長沙灣青山道3幢住宅舊樓，合共9伙，涉資3720萬。

陳洪楷表示，團隊看好市區住宅的長遠價值，近年亦積極於市場尋寶，牽頭購入住宅物業總值約3億，涉及逾100個單位，投資組合則遍布核心地段，包括深水埗欽州街一籃子物業（約3000萬）、柯士甸道108號（1.5億）、田灣登豐街（309萬）、太子道西206至208號（7351萬），以及青山道268、280及28號一至三樓項目（3720萬）等，以建立多元化物業投資組合。