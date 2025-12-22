大型屋苑連環錄成交 過去周末太古城3房戶1128萬易手

聖誕節長假期前，二手市場氣氛仍然向好，大型屋苑更成為入市主力，其中太古城近期頻錄逾千萬成交，過去周末一個3房戶亦以1128萬易手。

持貨13年升值38%

中原副區域營業董事張光耀表示，太古城周末錄得海景花園彩天閣（58座）高層G室二手成交，面積717方呎，屬3房連套房間隔，單位以1128萬成交，呎價15732元。原業主於2012年以820萬購入，持貨約13年，帳面獲利308萬，單位升值38%。

九龍區大屋苑亦錄成交，中原分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，屬4期6座中層F室，實用面積814平方呎，3房套房間隔，以1190萬沽出，呎價14619元。

新界區方面，利嘉閣首席分區董事關騰達表示，東涌映灣園在剛過去的周末錄1宗成交，為6座中層C室，面積約548方呎，成交價568萬，呎價約10365元。

美聯物業高級董事布少明表示，發展商推盤步伐積極，一手銷情暢旺，刺激購買力釋放，帶動整體市場氣氛，昨日為冬至，不少業主及準買家做節，而且聖誕及新年臨近，部分市民更選擇外遊，受傳統節日因素影響，難免窒礙二手睇樓活動及成交，預期節日因素淡化後，二手成交將回穩上升。