商廈錄450宗買賣 按月回落5% 租用樓面按月升5.8%

踏入傳統租賃淡季，11月整體商廈活動放緩，惟個別金融機構趁租金調整，加快落實承租核心區甲廈。根據中原（工商舖）統計顯示，11月整體寫字樓租賃成交宗數回落至約450宗，較上月微跌約5%，租用樓面則錄約124.77萬方呎，按月升約5.8%。

中原：租用樓面按年減約6.47%

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，11月份商廈租賃宗數按月微跌約4.86%，較去年同期約452宗僅窄幅上落，租用樓面面積則錄約124.77萬方呎，按月錄約5.81%增幅，按年減約6.47%。

11月份矚目租賃為，法資背景的東方匯理銀行續租金鐘太古廣場2期4層，作為其亞太區總部，為期10年至2034年，涉及面積約85000方呎，若以呎租約110元計算，料月租約935萬。該行一直租用金鐘太古廣場多層辦公樓層逾20年。

整體空置率12.53%

陳氏指出，港島區整體甲廈空置率稍見回升，11月份整體空置率12.53%，較上月微升0.01個百分點，按年減少0.15個百分點。當中，金鐘及銅鑼灣空置率分別7.2%及7.21%，按月微升0.13及0.02個百分點，按年則改善0.65及1.58個百分點。

此外，九龍區11月份整體空置率15.04%，與上月持平，按年則增加1.38個百分點。各區各自發展，尖沙嘴及九龍灣空置率分別7.05%及22.31%，按月回落0.14及0.23個百分點，按年減1.28及2.73個百分點。觀塘空置率回升至14.94%，按月及按年分別升0.18及3.13個百分點。