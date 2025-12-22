銅鑼灣怡和街地舖月租33萬 曲奇四重奏進駐 平均每呎660元

踏入年底消費旺季，部分行業仍積極擴張，銅鑼灣怡和街一個地舖，建築面積約500方呎，以每月逾33萬租出，較舊租金加幅10%，新租客「曲奇四重奏」，為近年迅速冒起的曲奇店。

上址為銅鑼灣怡和街2至6號英光大廈地下3號舖，建築面積約500方呎，現址唐記包點，市場消息透露，該舖位以每月逾33萬承租，平均呎租660元，租客「曲奇四重奏」由前港姐謝寧與友人創立，近年迅速冒起，成為遊客追捧的香港手信。

怡和街2至6號英光大廈地下3號舖，現址唐記包點，由「曲奇四重奏」以每月逾33萬承租。

較舊租加幅10%

該舖舊租客唐記包點，2020年6月疫市期間，以每月28萬承租上述位，及至2023年3月以每月30萬續租，唐記售賣中式包點、點心及盅頭飯等，於民生地段及港鐵站廣開分店。

平民大眾食店與核心貴價舖有點格格不入，只因疫市期間「攝位」進駐，至今一做五年，今番「曲奇四重奏」提價逾10%進駐。該舖再對上租客為連鎖甜品店許留山，2013年高峰時月租高達80萬，最新租金較高峰期跌59%。

該舖位於崇光百貨對面，位處銅鑼灣鬧市黃金地段，同一幢大廈1號地舖，建築面積約300方呎，由新加坡肉乾品牌「美珍香」承租17年，2012年10月舖市高峰期以每月110萬續租，呎租高達3667元，膺全港「呎租舖王」第一位，轟動市場，美珍香今年5月以每月36萬續租。

每月30萬租MPM Plaza地舖

「曲奇四重奏」目前15間分店分布全港，連同上述英光大廈地舖，拓展至16間，該店近期迅速租舖，包括承租旺角文華商場 MPM Plaza砵蘭街與奶路臣街交界地舖，建築面積680方呎，月租逾30萬，舊租客為龍津風味美食，月租約28萬。

相關文章：前港姐冠軍賣曲奇 疫後回勇連開分店 月租35萬首進駐旺角核心街舖