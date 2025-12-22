港銀5輪減息助供樓少一成 惟HIBOR回落空間有限 還有何辦法慳息｜曹德明

美國聯儲局年內最後一次議息會議正式結束後，將基準利率由3.75厘至4厘區間，下調到3.5厘至3.75厘區間，本港大型銀行同日亦宣布最優惠利率（P）維持不變。總結2024年至2025年港美減息周期，美國於去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月、12月共下調基準利率6次，累計減息達1.75厘。香港方面，本港銀行於去年9月、11月、12月，以及今年9月、10月共下調最優惠利率5次，累計減息達0.875厘。由於最優惠利率於早前的5輪減息後，已回復至加息周期前的水平，本港銀行理論上已無進一步減息空間，因此今次未有跟隨美國減息亦屬合理。

按息由4.125厘降至3.25厘

港銀於減息周期內共減息5次，供樓人士及置業人士最為受惠。以貸款額500萬元，貸款年期為30年計算，減息周期前，P按息率及H按封頂息率均為4.125厘，每月供款為24,232元，入息要求為48,465元；經過銀行5次減息後，實際按息由減息周期前的4.125厘，下調0.875厘至現時3.25厘，每月供款可減少約一成（2,472元）至21,760元，入息要求亦相應減少約一成（4,945元）至43,520元。業主的利息支出有所減少，供款壓力得以緩解，同時市民的置業信心提升，有望帶動樓市交投量增加。

現時一般新造H按計劃為「H+1.3厘」，封頂息率為3.25厘，即HIBOR需跌至1.95厘以下，實際按息才可進一步下降。不過，近期本港1個月HIBOR維持在3厘上下水平，加上受年結因素影響，年底HIBOR仍反覆徘徊於3厘左右。

定按息率較H按低出52點子

此外，本港銀行體系總結餘維持約539億港元。美國此次減息幅度較為保守，HIBOR回落空間相對有限，預計HIBOR於明年初大致徘徊於2厘至3厘區間，因此H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。在HIBOR短期內或未能大幅回落下，有意置業人士如想即時節省更多利息，不妨考慮滙豐銀行推出的2.73厘定息按揭計劃，該計劃的息率較一般新造P按及H按的3.25厘低出52點子。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁