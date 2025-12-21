貝沙灣海景戶獲金融高管青睞 每月5.1萬租出

近期豪宅租務市場表現活躍，利嘉閣首席聯席董事招佩貞稱，薄扶林貝沙灣6期3座中層A室，面積約1,029方呎，可享全海景致，獲金融高管睇樓後即時議價，以5.1萬連車位承租，呎租約50元。

曉翠山莊呎租34元

中原分行高級分行經理張少聰表示，沙田曉翠山莊12座低層B室，積1,184方呎，獲同區客議價後以4萬租出，呎租約34元。

另一方面，新入伙盤亦連錄租賃個案，港置分行區域董事方文偉指，長沙灣曉栢峰B座一個低層戶，面積約250方呎，吸引一對夫婦睇樓後即議價以1.42萬承租，呎租約57元。業主於去年3月以約454.3萬購入，享回報約3.8厘。

NOVO LAND獲「即睇即租」

祥益高級分行經理黃文樂稱，屯門NOVO LAND 3A期1座高層B室，面積474方呎的2房，單位附新淨裝修及發展商傢電，由區內客以1.5萬「即睇即租」，呎租約32元。業主今年以約556萬購入，租金回報達3.2厘。