Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

貝沙灣海景戶獲金融高管青睞 每月5.1萬租出

樓市動向
更新時間：09:38 2025-12-21 HKT
發佈時間：09:38 2025-12-21 HKT

近期豪宅租務市場表現活躍，利嘉閣首席聯席董事招佩貞稱，薄扶林貝沙灣6期3座中層A室，面積約1,029方呎，可享全海景致，獲金融高管睇樓後即時議價，以5.1萬連車位承租，呎租約50元。

曉翠山莊呎租34元

中原分行高級分行經理張少聰表示，沙田曉翠山莊12座低層B室，積1,184方呎，獲同區客議價後以4萬租出，呎租約34元。

另一方面，新入伙盤亦連錄租賃個案，港置分行區域董事方文偉指，長沙灣曉栢峰B座一個低層戶，面積約250方呎，吸引一對夫婦睇樓後即議價以1.42萬承租，呎租約57元。業主於去年3月以約454.3萬購入，享回報約3.8厘。

NOVO LAND獲「即睇即租」

祥益高級分行經理黃文樂稱，屯門NOVO LAND 3A期1座高層B室，面積474方呎的2房，單位附新淨裝修及發展商傢電，由區內客以1.5萬「即睇即租」，呎租約32元。業主今年以約556萬購入，租金回報達3.2厘。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
鍾麗緹身形大變200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰現身三亞  毒舌網民：委屈了老公
影視圈
16小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
14小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
18小時前
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
13小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理。蔡楚輝攝
灣仔停車場凌晨關閘 13車被困場內 警列投訴處理
突發
6小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
2025-12-20 09:00 HKT
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
23小時前
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
丈夫中風離世遺大量美股 遺孀不懂處理陷困局 理財專家教轉買一產品賺被動收入
投資理財
4小時前
法醫分析張文隨機斬人案。
台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪
兩岸熱話
12小時前