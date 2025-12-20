Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

紀惠3.1億沽赤柱灘道豪宅

樓市動向
更新時間：18:03 2025-12-20 HKT
發佈時間：18:03 2025-12-20 HKT

紀惠集團近日以約3.1億沽售赤柱灘道8號物業，市場消息透露，買家為一名熟悉港島南區及赤柱的本地投資者，有見豪宅價格大跌，認為是入市時機，現時回報逾3厘，由於物業高樓齡，地積比亦未用盡，長遠可作重建，發揮物業的潛力。

紀惠集團今年初放售南區赤柱灘道8號物業，叫價5.2億元，直至8月份減至4億，近日減至3.1億元易手，累減約40%，該集團2019年以5.5億元購入物業，持貨6年間貶值約44%。

資料顯示，赤柱灘道8號醇廬由3座3層高的低密度住宅組成，一共9個單位，每伙面積約2095方呎，另有10個車位。紀惠集團購入醇廬後，一直用作收租，今年5月，該項目其中一個單位以每月9萬元租出，業界預期，9個單位月收約81萬元，回報約3.1厘。

項目具重建價值

項目亦具重建價值，樓齡約51年，佔地面積約26,600方呎，現址面積約18.852方呎，呎價約16,444元。以項目最高重建樓面面積19,950方呎計算，樓面呎價約15,539元。

紀惠集團於2019年購入赤柱灘道8號，及赤柱灘道10號多個單位，當時計劃合併重建，惟有見隨後市況逆轉，取消重建計劃。今年初更陸續出售套現。

除了赤柱灘道8號外，早前以1.1億元沽赤柱灘道10A及B號地下2個單位，呎價1.8萬元，該2個單位早於2017年以1.28億元購入，帳面亦蝕讓約1,780萬元。

