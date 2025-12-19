協成行旺角中心申改裝學生宿舍 提供198個房間

學生住宿需在供不應求之下，政府隨即為學生宿舍政策拆牆鬆綁。協成行旺角中心商廈項目，最新向城規會申請改裝學生宿舍，以提供198個房間，涉及276個宿位。

上址地盤面積約2,996方呎，以地積比率不多於15.323倍發展，現址為1幢樓高23層商廈，涉及總樓面約45,912方呎，申請改裝成198個房間。

協成行指，相關申請已根據該計劃向教育局提交，並於今年10月9日已獲教育局接納。在有待屋宇署進一步審批後，該項目將在1樓至22樓提供合共198個房間，暫涉及276個宿位，當中項目將設有132間單人房、54間雙人房及12間三人房。房間面積約97方呎至312方呎，每間房均設有獨立淋浴間。