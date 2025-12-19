旺角奶路臣街地舖 1530萬放售 意向呎價1.53萬
發佈時間：12:49 2025-12-19 HKT
旺角奶路臣街地舖，建築面積各約1000方呎，每個舖位約1530萬，意向呎價1.53萬。
利嘉閣（工商舖）地產助理營業董事潘榮德表示，旺角奶路臣街1至1E號源發大廈地下J及地下K號舖位，建築面積各約1000方呎，每個舖位意向價同樣約1530萬，即折合每呎意向價約1.53萬。
潘氏指，上述兩舖現分別租予豆品店及海鮮店，每月租金合共約10萬。他續稱，物業地點優越，坐落街市旺區，被龐大住宅群包圍，消費潛力龐大；加上徒步至港鐵旺角站僅需數分鐘，附近有多條巴士線穿梭全港各區，交通便利。
