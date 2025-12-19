Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角電腦中心舖位招租 短租每月逾2.2萬

樓市動向
有業主看好本港零售市道增長，趁勢推出旗下旺角電腦中心一籃子舖位招租，並委託中原（工商舖）作牽頭代理，短租每月約2.2萬，適合潮流IP產品、電子數碼產品、模型及一般應節裝飾產品等零售商戶進駐。

面積最少228方呎

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，旺角花園街49至69號旺角電腦中心一籃子商舖，涉及地下入口及1至3樓部分舖位。當中1至3樓舖位，建築面積由228方呎起，部分相連單位可打通，其中一樓115至118號舖及三樓318至321號舖，可合併逾1000方呎巨舖。

同時，業主因應假期節日將至，特別推出短租優惠，月租由22000元至104500元不等，部分舖位配備基本裝修，商戶可即租即用，趕及在聖誕及新年零售業旺季前開業，把握黃金檔期的銷售時機。

可合併逾1000呎巨舖

潘氏補充，位處花園街與奶路臣街的旺角電腦中心，為區內地標商場之一，鄰近「波鞋街」及「女人街」等知名購物熱點，以年輕人及潮流人士為主，現時商場租戶則多為從事相機、手機及數碼產品配件的零售業務。潘氏認為，訪港旅客數字及零售業銷貨額均已連月錄得升幅，反映本港零售市道已重回升軌。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

