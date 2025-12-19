中上價屋苑紛錄獲利成交 將軍澳海天晉頂層特色戶3180萬易手

二手市場持續向好之際，連帶中上價屋苑亦連錄交投，當中將軍澳海天晉2座一個頂層特色戶以3180萬易手；而跑馬地比華利山D座低層戶持貨至今約16年沽售，帳面勁賺約1492萬。

海天晉3180萬易手

將軍澳海天晉2座一個頂層特色戶，面積1115方呎的4房套單位，另連453方呎平台、1060方呎天台，當中平台設有按摩池（JACUZZI），以3180萬登記成交，呎價約28520元；據悉，原業主於2016年以3014萬購入，持貨9年易手，帳面獲利約166萬或約5.5%。

比華利山勁賺1492萬

跑馬地比華利山D座低層戶，面積1455方呎，以2750萬連車位成交，呎價約18900元；據了解，原業主於2009年以1258萬購入，持貨至今約16年沽貨，帳面獲利約1492萬或1.2倍。

二手市場持續向好，連帶多區中上價屋苑亦連錄獲利交投。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角城市花園9座中層D室，面積約945方呎，屬3房連主人套房設計，向南望開揚園景，以1268萬易手，呎價13418元。據了解，原業主於2014年以1250萬購入，持貨11年轉手，帳面僅獲利18萬或約1.4%。

中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山2期迎海．星灣18座低層G室，面積811方呎，屬3房連套房及工人套房間隔，議價後以1238萬易手，均呎價15265元。據了解，原業主於2014年以964萬購入，持貨11年轉手，帳面獲利274萬或約28.4%。

美聯分行區域經理羅定康說，將軍澳日出康城領凱9座低層RC室，面積約1002方呎，屬4房套連工人套間隔，單位以960萬元放盤約9個月，獲區內買家洽詢，議價後以905萬承接，呎價約9032元。而原業主於2011年以約732萬購入單位，持貨約14年轉手，帳面賺約173萬或約23.6%。

中原分行高級分區營業經理林忠煜指，灣仔慧賢軒中層A室，面積385方呎，為2房間隔，單位景觀開揚，獲新來港家庭客以692萬購入，呎價約17974元。據了解，新買家為為方便小朋友於同區上學，見上址間隔合適，價格相宜，即快速決定入市自用。

中原分行分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街82號高層A室，面積553方呎，以612.8萬沽出，呎價約11081元。據了解，帳面獲利197.8萬或47.7%。