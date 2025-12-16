佐敦柯士甸道巨舖3402萬易手 20年間升值約4倍 投資者承接 連約回報逾5厘

近期投資物業交投趨熱鬧，佐敦柯士甸道與上海街交界單邊舖，以3402萬易手，平均呎價16499元，原業主為珠江船務相關人士，物業於逾20年間升值約4倍，新買家料回報逾5厘。

上址為佐敦上海街1至7號永發大廈地下2至4號舖，建築面積約2062方呎，以約3402萬易手，呎價約16499元，該巨舖由李錦基越南餐廳承租，月租約14.6萬，新買家料回報約5.2厘。原業主為Chu Kong Shipping Co. Ltd，1981年先以539.9萬買入3號及4號舖，其後在1986年以162萬增購2號舖，共涉資約701.9萬，持貨逾20年帳面獲利2798.1萬，升值約4倍。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，上述舖位門口十分闊落，是大家難以想像的，當一個地舖座擁10呎門面，賣350萬，大家一定認為非常廉宜，當一個門面逾100呎舖面，以3000多萬易手，同樣很抵買，上述巨舖位處單邊，舖面逾100呎，雖然並非核心街道，惟人流聚集，該舖對面為豪宅港景峰，附近住宅、酒店及商廈林立，距離彌敦道鬧市約3分鐘步程。

市場人士表示，近期投資者出動，部分還是首次涉足舖位，市場不乏舖位供應，包括美國麥當勞推出8個舖位，短時間內售出6部，回報由4厘至逾7厘不等，兩年前，不少銀行以高息吸取存款，投資者將資金存入銀行「食息」，現時隨着息口回落，不少資金再度投入舖市。

現時舖位亦不乏細碼選擇，而且並非「欺騙投資者」的商場劏舖，而是實實在在地舖，本月初，尖沙咀山林道4號恒貿商業中心地下1號舖地盤，屬銀主盤，建築面積約250呎，市傳以400萬易手，舊租客同發大押，惟現時以交吉交易，該舖位曾於2010年8月以845萬成交，若比較現時最新成交價，持貨15年貶值445萬，物業跌幅52.66%。不過，該舖位門面大約6呎，並沒有10呎。