新盤攤薄客源 10大屋苑成交按周稍回落

樓市動向
更新時間：14:47 2025-12-15 HKT
發佈時間：14:47 2025-12-15 HKT

受到新盤搶佔市場焦點及攤薄客源影響，指標屋苑交投稍回落。綜合各大物業代理統計顯示，10大屋苑過去兩日錄約10宗成交，其中紅磡黃埔花園錄約3宗較突出。

黃埔花園錄3宗成交

中原分行分區營業經理袁顯岸表示，剛過去周末黃埔花園錄約3宗成交，其中11期12座低層B室，單位面積639方呎，3房連套房間隔，以852萬售出，呎價約13333元。原業主於2012年以600萬購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利252萬，期內單位升值42%。

利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，過去兩日鰂魚涌太古城錄約2宗成交，包括太湖閣低層A室，單位面積約583方呎，成交價約720萬，呎價約12350元。

值得留意的是，樓市剛需持續強勁，細價屋苑連環獲上車客承接。美聯分行高級分區營業經理梁磊昇表示，屯門寶怡花園2座中低層G室，面積約415方呎，屬2房間隔，最新以約368萬成交，呎價約8867元，屬市價水平。

祥益區域董事袁思賢表示，屯門市廣場8座中層L室，面積322方呎，議價後獲上車客以359萬購入自住，呎價約11149元，屬市場價成交。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

