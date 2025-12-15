村屋門檻低獲上車客捧場 惟按揭較繁複 拆解6個伏位｜曹德明

今年樓市氣氛逐步回暖，加上息口回落，市民入市意欲有所增加，部分新手買家或會選擇入手門檻較低的二手村屋。事實上，村屋實用率高，鄰近環境舒適寧靜，部分村屋更毋須繳付管理費，且可飼養寵物，一直吸引不少上車客捧場。然而，村屋按揭一般較私樓按揭繁複，涉及問題亦較多。筆者在此為大家拆解入市村屋時，需要注意的6個伏位。

入市前需確保完成補地價

1. 村屋一般分為「舊屋地」、「祖堂地」及「丁屋」，其中市場上最常見村屋類型為丁屋。丁屋與居屋二手市場一樣，須先補地價，方可在市場上自由買賣。因此，購買丁屋前必須先確保物業已完成補地價手續。

2. 村屋交投較私樓疏落，銀行因缺乏市場交投參考指標，加上部分村屋質素參差，估價行取態較為保守，較容易出現估價不足的情況，影響買家預算，建議入市前預留充足的備用資金以應付首期開支。

3. 村屋按揭還款期一般為25至30年，部分銀行以「55至65年減去樓齡」來計算。若透過按揭保險申請高成數按揭，最高按揭年期僅能以「55年減去樓齡」計算，即樓齡超過25年的村屋無法借足30年，且對入息要求將相應提高。

逾千萬村屋最高八成半按揭

4. 銀行一般可提供最高七成按揭。首置人士透過按揭保險，購買1,000萬元或以下物業，更可承造最高九成按揭；但需留意，1,000萬元以上村屋，最高其實只可承造八成半按揭。

5. 村屋涉及業權、地契、路權及樓宇結構等複雜問題，銀行在審批按揭時，可能會委派估價行人員親臨現場視察或驗樓，審批時間較一般按揭批核為長，建議買家與賣方爭取至少兩個月以上的成交期。

6. 各銀行對村屋按揭取態有所不同，稍有不慎，銀行批出的按揭成數可能未如理想，最終或會超出預算。若想了解哪間銀行可承造村屋按揭，建議尋找大型且專業的按揭中介公司進行詳細諮詢，並協助配對合適銀行。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁