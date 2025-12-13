銅鑼灣舊樓新強拍底價逾26億

新世界併購多年的銅鑼灣舊樓群，近日有新進展。土地審裁處文件顯示，最新拍賣底價為26.79億，較先前批出強制售賣令時的28.38億，低1.59億或5.6%。

較先前28.38億元低5.6%

土審處文件又顯示，申請人要求為是次強拍延期3個月，土審處對申請持中立態度，並要求在延期期間進行拍賣。法官向受託人提醒，根據條例進行強制出售，不僅是在公開市場上正常出售和購買房產。缺失租約或契約等檔案，不會直接影響個人業權，惟不應成為拖延付款過程的藉口。

上述項目涉及3個地段，由3幢相連舊樓組成，包括波斯富街54至76號、利園山道5至27號及羅素街60號，佔地面積約19831方呎。新世界早於2022年已就上址提交強拍申請，當時估值45.05億，以申請時市場估值計，曾為本港歷年最大額單一強拍項目，最新底價則較3年前估值低18.26億或40.5%。文件顯示，申請人2022年入稟時集合約80.09%至90.32%業權，其後繼續收購，業權增至約83.33%至92.47%。

是次地皮屬舊契項目，不受發展限制，規劃上為「商業（2）」用途，若以地積比率15倍重建，料可重建一幢總樓面約29.75萬呎商業項目，以底價26.79億計算，每呎樓面地價約9005元。

