樓價觸底反彈 料明年升3%至5% 富豪衛振聲：市況轉趨穩定 資金回流市場

本港銀行重啟減息為樓市帶來支持，富豪物業代理董事衛振聲表示，減息不僅刺激用家置業意欲，同時租金持續上揚，帶動租金回報率向上，資金重返物業市場，樓價觸底反彈，預期未來一年中小型住宅價格上升3%，豪宅樓價升幅更達5%。

衛振聲接受本報訪問時表示，差估署私人住宅樓價指數連升5個月，租金指數亦創下歷史新高，反映本港住宅市場已見底回升，尤其租金持續攀升，顯示實質居住需求強勁，為樓市提供堅實的支持。

訪問言論重點 租金持續攀升顯示實質居住需求強勁，為樓市提供堅實的支持

新盤銷情向好，反映承接力增強

近期二手頻錄短炒獲利個案，顯示樓市最壞情況已過去

定存息自高位回落，吸引資金投向「磚頭」

明年中小型住宅價格料升3%，豪宅樓價升幅更可達5%

深水埗及筲箕灣兩個精品住宅項目，料明年底或2027年初推出市場

今年一手成交料錄約2萬宗

他續說，新盤銷情持續向好，預計今年首11個月累積售出逾1.88萬伙，不僅較去年全年高出約19%，並且創一手新例後新高，反映承接力增強，今年全年一手成交錄約2萬宗，明顯較去年理想。

富豪物業衛振聲表示，樓價觸底反彈情況明顯，預期未來一年中小型住宅樓價上升3%，豪宅升幅更達5%。

今年上半年發展商推盤時，定價普遍貼近甚至略低於市價，惟過去數個月以來，價格逐漸上升，尤其是港島區新盤價格及成交量表現理想，屬健康的現象，一手樓價穩定向上，繼而二手樓價才有上升的空間。

衛振聲指出，部分買家於去年中購入單位，目前估價已普遍上升，業主若有意沽貨，普遍有錢賺，即使獲利幅度輕微，但足夠給予買家信心。事實上，以自用買家心態來看，若然單位符合要求，不介意略為追價3%至5%購入「心頭好」，而近期二手市場亦頻錄短炒獲利個案，雖然只是零星情況，但顯示樓市最壞情況早已過去，樓價觸底反彈，並朝健康及正面發展。

他解釋，不少利好因素支撐樓市，去年9月進入減息周期，本港銀行已五度減息，累積減幅達0.875厘，最優惠利率重返加息前水平，有助減輕供樓人士負擔。

之前不少銀行以高息定存吸客，高峰時息率5至6厘，吸引資金存入銀行「食息」，現時進入減息周期，定存息率自高位回落，加上整體樓價仍較高位回落26%，吸引投資者將資金投向「磚頭」。

尚瓏全盤130伙已售罄

衛振聲舉例說，旗下西營盤皇后大道西160號精品住宅尚瓏，2022年疫市時落成，集團將之轉賣為租，由於接近港大及中上環核心區，備受學生及白領追捧，租賃反應熱烈，不少內地客一次過繳付一年租金承租。

直至今年中，集團連約推售單位，受到投資者垂青，回報率普遍3至4厘，至今全盤130伙已售罄，期間更獲大手投資客斥資約4200萬，連掃全層共6伙。

政策亦有利樓市，政府銳意將香港發展成為教育之都，帶來龐大租樓需求，而政府積極引入外來人才，除帶動租賃需求外，當在港生活穩定後，不排除在港置業，過往內地買家須付辣稅，以致置業成本高昂，全面撤辣後已經與港人沒有分別。

尚瓏租賃反應熱烈，不少內地客一次過繳付一年租金承租。

豪宅樓價升幅達5%

衛振聲預期，樓市將會承接好勢頭，未來一年中小型住宅價格表現穩定，預期上升3%，半山、山頂及南區豪宅供應稀少，預期升幅較高，全年幅度可達5%。

富豪．山峯累售逾105伙涉54億

由百利保及富豪酒店合作發展的沙田及元朗兩個豪宅項目，銷售情況理想，目前兩盤僅餘下約63伙待售。其中，沙田九肚富豪．山峯累售逾105伙，套現逾54億。

沙田九肚富豪．山峯合共提供160伙，至今已累售逾104伙，套現超過54億。

富豪物業代理董事衛振聲表示，沙田九肚富豪．山峯合共提供160伙，至今已累售逾104伙，套現超過54億，上月底透過招標方式售出1伙分層戶，為第2座9樓A室，面積約2107方呎，成交價5238萬，呎價24860元，造價創該盤今年以來分層戶新高，可見優質單位受到豪宅買家青睞。

富豪．悅庭餘7座洋房待售

元朗富豪．悅庭全盤36座洋房單位，僅尚餘下7座。項目位於元朗唐人新村，環境清幽，為買家提供寧靜的居住體驗。

元朗富豪．悅庭全盤36座洋房單位，僅尚餘下7座。

至於發展中的項目，深水埗海壇街227至227C號，可建總樓面約4.1萬方呎；筲箕灣金華街9至19號，涉及總樓面約4.5萬至5萬方呎，兩盤均透過收購舊樓而來，拆卸工作已完成，設計工程及配套設施正進行中，兩個項目為需求龐大的市區盤，主打一房或兩房精品住宅，料明年底或2027年初可推出市場銷售。

至於長沙灣青山道291至303號項目，佔地5260方呎，由於該地盤擁有二級歷史建築物，現正與政府部門研究保育方案，希望將極具歷史價值的部分加以保留，這對社區來說，不但是一件深具意義的事情，同時亦可增加該盤的特色與賣點。

