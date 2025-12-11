前亞姐冠軍張珮汶孖馬主老公入市 豪擲3880萬購大埔洋房 呎價近1.43萬

近期樓市氣氛持續向好，亦吸引一眾城中名人出動購貨。最新曝光為馬主何駿杰與太太兼2007年亞姐冠軍張珮汶、豪擲3880萬元購入大埔滌濤山雙號屋，呎價近1.43萬元，創該屋苑約一年半呎價新高。

大埔半山滌濤山單號屋，面積2717方呎，原則屬4房間隔，本月初以3880萬元登記成交，呎價約14280元，呎價為該屋苑去年3月後新高。據土地註冊處資料顯示，登記買家為何駿杰（HASSAN ADRIAN）、張珮汶（CHEUNG PUI MAN GRACE）。

資料顯示，何駿杰為「久久」系馬主，合共擁有9匹馬，其太太張珮汶更是2007年亞姐冠軍。至於牀上用品公司卡撒天嬌（2223）創辦人鄭斯堅、鄭斯燦及相關人士於2010年以3818萬元購入上述洋房，並於2011年6月以4180萬元作內部轉讓。換言之，以現時售出價3880萬元計算，持貨約14年帳蝕300萬元或約7%；若以2010年購入價計，帳面則升值62萬元或1.6%。

滌濤山為大埔豪宅屋苑，於2002年1月開始落成，由90座樓宇/洋房組成，共有286個單位。實用面積為1,025至2,717平方呎，屋苑內設有會所、泳池、兒童設施、運動設施、娛樂設施、餐飲設施等，並與白鷺湖互動中心為鄰，住客可享寧靜及高私隱度起居環境。