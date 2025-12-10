觀塘偉業街全幢商廈1.5億易手 平均每呎3317元 8年貶值67%

近期商廈交投趨活躍，惟旺量不旺價，由內房同創集團持有的觀塘偉業街全幢商廈，剛以1.5億易手，平均呎價3317元，物業8年間貶值約67%。

觀塘偉業街158號全幢商廈同創滙，樓高10層（連天台），總批則建築面積約45218方呎，今年7月由業主委託代理行出售，全幢估值逾2億，並於8月22日截標，市場消息透露，隨着近期商廈交投氣溫上升，該全幢近期獲準買家積極洽購，最終在討價還價後以1.5億易手，平均呎價3317元。

觀塘偉業街158號全幢商廈同創滙，1.5億易手。

內房同創集團沽售

該全幢業主為同創集團，於2017年購入當年名為「至生貨倉大廈」全幢，並完成活化，總投資額約4.5億，打造外牆為現代玻璃幕牆，底層設11米高華麗大堂。項目樓層樓底約3.8米，1樓及2樓提供約4.5米樓底空間，物業配備車位及專屬上落客區，備約2700方呎天台空間，適合作為企業總部。現時，除一層交吉狀外，其他樓層全部出租，出租率約90%。

總投資額4.5億

近年，東九龍工商物業交投活躍，今年初，觀塘鴻圖道47號嘉鴻中心全幢工廈，以約2.58億易手，項目佔地面積約1萬方呎，樓高15層，總建築面積約109974方呎，平均呎價約2346元。該物業由台灣財團持有，於2011年向文化傳信購入，作價約2.86億，及後命名嘉鴻中心，持貨14年帳面蝕約2800萬，幅度約10%。

觀塘海濱道181號ONE HARBOUR SQUARE 28樓頂樓全層單位，連車位及廣告牌，今年6月以1.63億易手，買家為藍思國際（香港）有限公司，為蘋果供應商之一，從事代工手機玻璃業務，該頂層建築面積約17153方呎，連同多個私家車車位、輕型貨車車位等外，更享面積約802方呎專屬空中平台，以及約3112方呎私人天台。