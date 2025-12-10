資金回流 今年樓價料升2%至3% 香港興業陳秀珍：利好因素刺激價量同步上

在經濟好轉及股市暢旺下，整體樓市表現向好，香港興業陳秀珍表示，年初樓價仍錄跌幅，在減息周期、經濟好轉及股市暢旺下，資金回流物業市場，近月新盤交投量持續增加，連帶樓價調頭向上升，料今年全年樓價升約2%至3%，中小型單位及豪宅均會錄升幅，展望明年料可升5%或以上。

香港興業銷售及市務助理總經理陳秀珍接受本報訪問時表示，在減息周期下，而且整體經濟環境持續向好發展，以及股票市場暢旺，將會刺激樓市發展，帶動樓市「價量齊升」。相信全年樓價料升約2%至3%，中小型單位及豪宅均會錄升幅，展望明年樓價可升5%或以上。

陳秀珍指出，息口對樓市有較大影響，早前在高息環境下，不少人士將資金轉作銀行定期，惟現時在減息環境下，銀行定存利率低，吸引力自然大減，加上經濟好轉及股市暢旺下，認為資金會回流物業市場。

回顧今年初樓價仍錄跌幅，隨着樓市氣氛持續好轉，近月整體樓價已出現調頭向上升趨勢，而且新盤市場首11個月成交量錄逾1.8萬宗，已超過去年全年約1.57萬宗水平，今年全年料突破2萬宗水平。

她指，今年來細價樓交量多，在息口低及租升情況下，吸引不少用家及投資者入市，當中亦有租客「轉租為買」；而豪宅方面，豪宅市場則受惠，放寬投資移民政策（新資本投資者入境計劃），住宅物業投資成交價從5000萬下調至3000萬，在一連串利好因素刺激下，部分準買家擔心樓價調頭向上升，故加快入市步伐，帶動近期豪宅市場大額成交增多，認為今年樓價會追落後，明年表現則會更好。

租賃市場需求強勁

雖然目前發展商仍以貼市價推盤，但是隨着新盤庫存量持續消化，預料發展商開價會上升，並削減優惠。對於優質項目，包括集團旗下愉景灣新盤有一定優勢，最重要視乎樓盤地區是否具有特色，位置優越及具特色樓盤並不擔心銷情，而且愉景灣新增往返愉景北至中環渡輪服務，而且鄰近香港國際機場，接通國際，同時毗鄰港珠澳大橋，前往大灣區更加便捷。

大學生及專才持續湧港下，租賃市場需求持續強勁，有不少學生及專才搶租盤，導致租金持續攀升，料明年表現更強勁，不過加上在減息下，出現「供平過租」情況，故近期吸引不少租客「轉租為買」之餘，亦有不少投資者趁機買樓收租，並透露集團旗下愉景灣樓盤更是投資者天堂。

隨着香港高等教育國際化步伐加快，本港多間大學亦積極招收非本地生，在學生宿舍供應出現短缺，政府隨即為相關政策拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式將酒店及商廈改裝為學生宿舍；她指，集團會研究發展學生宿舍項目，並傾向鄰近大學項目；另外，上環荷李活道重建項目，將發展為服務式住宅，合共提供54伙，料於明年落成。

陳秀珍表示，集團部署最快明年初推售意濤19-1期發展項目，合共提供約320伙，該盤已獲批入伙紙，預計關鍵日期為2026年9月底。

愉景灣再有全新盤登場，香港興業陳秀珍表示，集團部署最快明年初推售意濤19-1期發展項目，合共提供約320伙，該盤已獲批入伙紙，預計關鍵日期為2026年9月底。

陳秀珍指，愉景灣已有一段時間未有全新盤推出，最新發展項目意濤合共提供約1400伙，細分多期發展，當中19-1期提供約320伙，已獲批入伙紙，部署最快明年初推售。

意濤由國際知名園林設計團隊設計，以「Green Living Art、Clubhouse Everywhere」概念，打造13大意式主題園區，讓住客步出家門，即可穿梭於藝術、運動和自然之中，享受意式生活。另外全新打造愉景灣多用途活動中心，預計於2027年落成，提供室內外綜合遊樂空間，讓住客享受嶄新康樂體驗，可見集團對愉景灣持續發展，致力為住客構建更宜人宜居社區。

意峰昨以招標方式連沽2伙，單日套現8300萬，其中17號洋房，面積2023方呎。

旗下意峰昨以招標方式連沽2伙，單日套現8300萬，其中17號洋房，面積2023方呎，另有3543方呎花園、714方呎天台等，以4300萬成交，呎價約21256元；而23號洋房，面積2023方呎，另有3602方呎花園、714方呎天台等，則以4000萬成交，呎價約19773元。該盤至今累售13伙，套現約6.89億，平均成交呎價約2.56萬。

另外，集團夥拍希慎發展的大埔低密度海景豪宅林海山城，自推出以銷情持續理想，該盤至今累沽149伙，共套現約38.58億，連同出租單位則累計共163伙。

記者 羅其軍 攝影 葉偉豪