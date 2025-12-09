利嘉閣料明年樓價升逾6% 更多內地客及新香港人「轉租為買」

今年樓市先跌後升，2026年減息周期料延續，經濟持續向好，大量IPO帶動資金及企業湧港下，明年樓市表現將更強勁，可望實現無間斷式的升市；買賣登記量方面，整體料上試6.3萬宗，一手私宅有望突破2萬宗大關，挑戰2.2萬宗；二手料增至4.1萬宗；樓價及租金有力繼續雙雙攀升，前者看升6%至8%，後者亦料漲3%。

今年整體私宅登記量預計錄約5.72萬宗，較2024年的4.84萬宗再升18%，兩連升並創近4年高位；物業成交總值方面，預測增加13%至約4,970億元，連升兩年，創近4年來最多。

一手私宅方面，料全年量值可達約19,940宗及約2,210億元，較去年分別再升23%及7%，已連續3年錄得升幅，創近6年最多及近21年次多。二手私宅方面，預期2025年登記量錄約3.72萬宗，較去年的約3.22萬宗上升16%，連漲兩年，創近4年新高。成交總值料達2,760億元，按年上升18%，連跌3年後首見反彈，料創近4年以來最多。

中小型住宅價格首10個月累升1.9%

利嘉閣研究部主管陳海潮指，中小型住宅價格於今年首10個月累升約1.9%，料全年將錄約3.2%的升幅；豪宅方面，預測全年升幅約2.5%。租金走勢方面，中小型住宅2025年全年租金最終料升4.6%，而豪宅租金全年則看升3.4%。

利嘉閣總裁廖偉強指出，2025年全年樓價料至少升逾3%，終止3年連跌後反彈，在各項利好因素如息口、經濟及入市意欲回升支撐下，2026年樓市將出現無間斷式的持續上升，後市樂觀看好。對樓市影響最大因素之一的息口，9月及10月份美國及本港連環減息兩次，本周四(11日)議息結果的減息機會頗高，反映市場已步入減息周期。

內地買家入市大增，今年佔比已達約兩成半，料2026年會有更多內地客及不少暫時租樓的新香港人「轉租為買」，推動整體內地客入市佔比向三成的水平邁進。

本港IPO集資金額冠絕全球，排隊上市的企業數以百計，2026上升勢頭尚在，帶動大量資金及企業人員進駐，加上後續財富效應下，住屋及投資需求必將上升。

今年整體一二手私宅合計登記量可望增加10%至約6.30萬宗；當中一手私宅買賣料達2.20萬宗，較2025年的1.99萬宗增加11%；二手私宅成交量亦料較今年的3.72萬宗，同步升10%至4.10萬宗。整體私宅成交金額，2026年一二手私宅合共成交總值料增16%，上試5,750億元水平，勢創5年新高。

展望樓價表現，廖偉強相信，樓市會呈無間斷式的升勢，出現穩步復甦。預計整體樓價2026年可錄約7%的升幅，中小型住宅樓價全年看升6%至8%；豪宅物業料有8%的上升空間。租金方面，2026年升幅料會收窄，全年只看升3%，中小型住宅租金及豪宅租金升幅均料相若。