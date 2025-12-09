宏福苑火險賠償恐不足抵銷按揭 施永青：業主或需繼續供樓

大埔宏福苑五級火發生已近兩周，災後保險賠償及善後等工作成為社會關注重點。早前有按揭業界人士指火險保額相當於按揭額，如果最終賠償額足夠填補按揭額，業主就毋須再供款。不過針對以上論調，中原集團創辦人施永青認為存在一定的誤導，現實並非如此，更指新近購入宏福苑單位或做過加按的業主，即使有購買火險，仍可能需要繼續供款，因為火險賠償未必足以抵銷貸款的餘額。

火險賠償不超過重建費用

施永青今日撰文表示，保險公司要視乎實際損失程度賠償，「不是買多少就賠多少」。他指，宏福苑8座大廈中，兩座燒通頂可能視為全損報廢，1座未受波及毋須賠償，其餘5座損毀程度不一，需公證行評估實際賠償金額。

他強調，銀行要求業主購買的火險主要保障建築物結構，賠償不會超過重建費用，「如果小業主的貸款餘額大過單位建築費的話，保險賠償是抵銷不了的，銀行不會容許小業主不再供樓。」

除此之外，他又解釋，樓價除建築費外，地價也是重要部分，因土地權益不會因火災受損，保險公司當然不會賠償。他續指，銀行要求業主為貸款買火險時，實際上包含了不會受火災損毀的土地部分，導致業主支付額外保費，而這些保險公司往往是銀行的附屬公司，形成利益衝突。

對於近日有銀行向宏福苑災民提供6個月延期供款優惠，施永青提醒業主，延期期間利息仍會計算，僅是推遲繳交，實際上銀行收益有增無減。

保險抵償按揭仍存變數

不過，對於用火險保額填補按揭額的意見，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明早前回應《星島頭條》時表示，宏福苑業主能否以保險抵償按揭，目前仍存變數，並指法團投保的火險，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。目前保險問題存在變動，主要是物業災後價值難評估，並因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；另外火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。

建議讓業權退回房委會

除保險賠償外，屋苑結構安全令人關注。對於宏福苑應修復再居住或是重建，施永青建議讓宏福苑業主將業權退回房委會，所得的賠償約等於所持單位的樓面地價，再加上保險公司賠償的建築費，災民應有條件在附近地區購買類似單位入住，盡快恢復正常生活。

不過他提醒，宏福苑屬居屋，有些單位可能尚未補齊地價，災民所得的地價賠償可能要打折，賠償或不足以在同區購買私人住宅；而居屋二手市場亦未必有足夠賣盤供應。他則提議，房委會可能要在下次開售居屋時，讓這批人優先揀樓。

另外，施永青表示，在宏福苑8座大廈中，有1座未被火災波及，保險公司是不會作出賠償，至於其他7座，亦受損程度不一；其中兩座損毀嚴重，可能不宜入住；但其他樓宇若修葺一下，不一定不可以住，保險賠償就會相對減少，有些災民可能因此沒有足夠的賠償另覓新居。

此外，站在環保立場，他直言「好地地一棟可以居住的房子，沒有理由把它拆掉，變成廢物，運去堆填區，加上特區政府財政緊張，不應作不必要的浪費。」他認為，須拆卸重建的才拆卸重建，不能因今次災情嚴重，就不按準則辦事，社會資源必須用得恰如其分。

