樓市見底 明年租售價同步升 保利置業林逸：看好中小型單位

更新時間：09:51 2025-12-09 HKT
發佈時間：09:51 2025-12-09 HKT

樓市今年受惠政府推出利好樓市措施及減息效應帶動，保利置業（香港）林逸表示，今年全年一手成交料逾2萬宗，樓價已見底，今年全年將穩中有升，政府優化投資移民、吸人才計劃，非本地學生來港就讀等情況，推動租務需求，兩項因素對租金有強大的支持，亦有助推動樓價，預期明年租金樓價將同步上升，由於中小型單位樓價已有相當跌幅，故較看好中小型單位。

訪問言論重點

  • 樓價已見底，今年穩中有升
  • 留學生及人才計劃推動租金向好
  • 息口料趨跌，帶動樓市需求增加
  • 明年租售價將同步上升
  • 股票向好，明年IPO持續，有助資金流入香港
  • 澐璟累售逾70%，未來銷售策略「以價為先」
  • 看好明年樓市，將積極吸納土地儲備

保利置業（香港）總經理林逸接受本報專訪時表示，今年整體樓價已重回正軌，並錄得升幅，反映樓價觸底情況已確立，令買家入市信心顯著增加。本港整體經濟氛圍向好，今年股市更大幅造好，加上減息因素推動下，令今年新盤銷售成績理想，料全年將錄得超過2萬宗成交。

保利置業林逸表示，由於中小型單位剛需強勁及租金回報吸引，明年較為看好中小型單位。
租金回報率普遍在3.5厘至4厘水平

林逸續稱，現時影響樓市的其中一個重要因素為新盤庫存量仍然較多，整體貨尾單位約在2.6萬伙水平，惟近2年政府減少推地，加上發展商積極去庫存，故相信未來樓價將會穩中有升，全年樓價將有輕微、溫和的增長。

本港租金升勢持續，差估署最新租金指數，租金連升10個月後保持平穩，林逸表示，租金升勢主要受到兩大因素所推動，政府放寬非本地生就讀名額，吸引內地及外地學生來港就讀，現時本港學生宿舍數量遠遠未能應付實際需求。

此外，政府推出各類人才入境計劃搶吸人才，他們來港先租樓居住。這兩大因素皆會增加住屋需求，對本港整體租金有強大的支持作用，相信租金未來升勢將持續。

林逸續說，租金與樓價亦有互利的關係作用，現時私人住宅單位租金回報率普遍在3.5厘至4厘水平，若出租回報率進一步上升，相信有助推動樓價上升。

仍有減息空間

本港跟隨美國連環減息，林逸稱，減息情況令租金回報與銀行定期息有存在息差，一方面供樓負擔可減輕，吸引更多投資者入市，另一邊廂，息口下降同樣會帶動租轉買情況增加，情況將會持續，未來息口仍有機會調低，即使本月美聯儲局減息落空，明年仍有1至2次減息空間，有助帶動本港整體物業需求。

林逸續說，環顧整個亞洲市場，以香港表現較優勝，港股今年IPO市場表現突出，甚至冠絕全球，明年排隊來港上市的公司多達300間，相信將會吸引外地資金繼續流向本港，資本流入對樓市有支撐作用，相關公司職員及管理層對住宅樓房需求亦會增加，多項利好因素下，預期明年樓價與租金將同步上升。

今年新盤中小型單位交投主導，豪宅表現亦相當不俗，林逸預期，今年上半年新盤逾5000萬成交約170宗，但7月至今逾5000萬成交已逾200宗，但由於中小型單位剛需強勁及租金回報吸引，故明年較為看好中小型單位樓價走勢。

新盤銷售策略「以價為先」

保利置業現時主力銷售與華潤置地（海外）合作發展的啟德澐璟及與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，林逸表示，澐璟推售至今已售出近430伙，佔整個項目逾70%，未來將採惜售策略，料推售單位將「以價為先」，同時集團亦會積極增加土地儲備。

澐璟已售逾70%

今年銷售成績理想，林逸透露，集團今年至今住宅銷售總額已超過69億，當中澐璟佔逾49億、油塘譽則佔逾16億，由於明年息口趨跌，樓價料趨升，加上優質物業向來備受市場追捧，集團將採惜售策略，未來推售並會以價為先。

林逸表示，澐璟現時尚有約150伙待售，當中包括90伙細面積單位尚未推出，由於區內配套逐漸成熟，不急於推出尚餘單位，未來將求價多於求量。

澐璟成交呎價冠絕啟德區，單位為Villa 1臨海大宅，面積4837方呎，享逾1000方呎私人花園及泳池，附私人升降機，天台並設有按摩池。Villa 1臨海大宅於2024年6月以3.8億售出，呎價高見78561元，紀錄至今仍未被打破。

澐璟VILLA臨海大宅。
 澐璟示范单位1座28A：

至於朗譽方面，林逸稱項目推售至今已售出近500伙，自現樓推售後，單位售價亦已調升3%至8%，未來將視乎情況再決定提價。

另外林逸稱集團積極增加土地儲備，無論從私人市場，或政府推出地皮、市建局項目及港鐵項目，均會作出研究及考慮，由於未來市況向好，將會更積極增加土儲。

記者譚達成攝影汪旭峰

