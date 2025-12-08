樓市回升 新盤料加快推售步伐 華潤置地（海外）施偉賢： 購買力持續釋放

美國聯儲局將於本周議息，再度減息機會高唱入雲。華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，現時本港息率相對歷史高位有一定距離，未來更有再次減息的可能，配合全面撤辣、放寬按揭及租金持續向上等利好因素，無論用家及投資者的購買力將持續釋放，利好樓市發展，預期發展商將加快推盤步伐，以滿足市場需要。

施偉賢接受本報訪問時表示，在政府全面撤辣及優化吸納人才政策下，無論用家及投資者的購買力將持續釋放，近期一手成交上升，不少新盤銷情不俗，相信發展商會加快推出更多盤源，以滿足市場需求。

華潤置地（海外）施偉賢認為，市區享一線海景及具規模大型項目，升值潛力優厚。

租金持續向上，施偉賢認為，反映市場需求強勁，料進一步支持樓市發展。外來人才及留學生為住宅租務市場帶來更大需求。核心地段租務表現保持理想，反映新來港人士及學生家庭對本地物業有實質承接力。這批新增人口不但活化租賃市場，同時提升置業需求。

事實上，租金向上能帶動買賣市場，首先越來越多租客「轉租為買」，同時長線投資者在低息環境下，會加快入市步伐，吸納高品質及高回報住宅，在享受租金收入的同時，把握物業的升值潛力，進一步推動樓市交投。

在不同類型單位中，施偉賢認為，中小型單位在市場上保持較高需求，始終剛性需求是市場恆常動力。不同市民因家庭結構改變、校網或工作地點調整等因素，會有不同置業需要，而中小型單位因其可負擔性和租金回報潛力，預計交投會持續活躍。

看好市區臨海項目

至於高品質住宅，因高收入群體的需求和投資興趣，將繼續備受青睞。以華潤置地（海外）與保利置業合作發展的啟德澐璟為例，其中VILLA 1臨海大宅，今年6月以3.8億成交，呎價達78561元，均創下啟德區成交紀錄，可見市區臨海高品質項目有價有市，前景看高一線。

澐璟VILLA臨海大宅。

問及未來增加土地儲備策略，施偉賢指將繼續採取穩健策略及審慎態度，吸納合適土地，途徑不局限於競投政府土地，同時會研究改變母公司華潤置地旗下儲備的土地用途、競投一鐵一局項目、私人地皮收購，或暫與其他發展商合作聯營投資等，從多元管道補充土地儲備。

積極開發北都

施偉賢續表示，母公司分別與恒基、嘉華、新世界及信德簽訂《戰略合作協議》，將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，實現優勢互補。

其中與新世界合作發展元朗南龍田村兩個住宅項目，可配合政府北部都會區發展，發展具潛力的新核心商業區。

施偉賢認為，北部都會區是本港發展非常重要的新引擎之一，而華潤置地擁有片區統籌綜合開發的經驗和優勢，期望積極參與區內的開發和建設。

部署明年推2盤涉逾2200伙

新盤銷情理想，發展商加緊部署。華潤置地（海外）施偉賢表示，西南九龍項目屬重點之一，料提供約2200伙，定位為大型中高端住宅項目。由於規模龐大，項目將分期推出，第1期有望於明年第3季登場。

施偉賢補充，上述項目由華潤集團與華潤置地（海外）成立合營企業合作發展，並由華潤置地（海外）負責項目設計、建設、推廣、銷售等工作。

西南九龍商住項目為近年來稀缺的市區大型綜合發展項目，鄰近港鐵南昌站、長沙灣站及荔枝角站。項目設近10萬方呎的零售商業面積，將成華潤萬象生活於香港首個商業項目，勢成西九龍地標。配合項目1房至4房的多元化開則，預料吸引各類型買家，包括在核心商業區工作的專業人士、經常往返內地或出外的商務人士。

中環贊善里項目或第3季登場

此外，公司發展的中環贊善里項目，為高端定位的服務式住宅，設有約80伙，項目單位間隔由開放式至3房，籌備工作接近尾段，有機會於2026年第3季推出市場。

華潤置地與新世界合作發展的北部都會區元朗南住宅項目，兩期提供約1700伙，有機會2027年及2028年分階段推出，施偉賢指，看好該區未來發展潛力，故提早於新核心商業發展區布局。

至於旗下由華東貨倉重建的油塘東源街項目打造臨海商住項目，提供約340伙，部署2029年登場。項目位於臨海地段，料單位能享海景。

記者 蔡子俊攝影 汪旭峰

