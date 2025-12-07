Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田第一城造價再現千萬 呎價逾1.2萬

樓市動向
更新時間：09:15 2025-12-07 HKT
發佈時間：09:15 2025-12-07 HKT

二手市場盤源收窄，造價漸企穩。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城5座高層C室，面積853方呎，獲同區業主以1,049.8萬購入，成交價是該屋苑相隔逾1年再錄逾千萬成交，呎價約12,307元；原業主早於1996年以472萬購入，帳面大賺557.8萬或1.2倍。

蔚藍灣畔每呎1.7萬售出

中原分行高級分行經理關偉豪指，將軍澳蔚藍灣畔1座高層E室，面積721方呎，最新以1,235萬易手，呎價17,129元。原業主於2016年以約996萬購入，帳面可獲利239萬，單位期內升值24%。

利嘉閣分行聯席董事梁均耀說，青衣翠怡花園2期7座中層G室，面積約368方呎，獲區內客議價後以475萬購入，呎價約12,908元。原業主在2023年以約528萬買入單位，帳面蝕約53萬或10%。

屯門山景邨居二價62.8萬易手

中原元朗區域營業經理王勤學表示，元朗好順泰大廈A座中層7室，面積377方呎，吸引上車客以378萬承接，呎價10,027元。原業主早於1986年以25.6萬買入，帳面獲利352.4萬或13.8倍。

祥益地產高級客戶經理陳秀春說，屯門山景邨4座高層A9室，面積294方呎，經過議價後以62.8萬（居二市場價）易手，呎價約2,136元。而原業主於2022年以約32.72萬（居二市場價）購入，帳面獲利約30.08萬或91.9%。

