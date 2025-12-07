Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

租賃市場續旺 匯璽2房2.5萬租出 屯門市廣場獲「即睇即租」

更新時間：09:08 2025-12-07 HKT
發佈時間：09:08 2025-12-07 HKT

租賃市場持續保持暢旺，港置分行首席聯席董事樊超明表示，南昌站上蓋屋苑匯璽7座中層E室，面積約461方呎，租客議價後決定以2.5萬承租，呎租約54元。據悉，新租客為專業人士。

康怡花園租金回報3.3厘

中原分行首席分區營業經理楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園B座中層3室，面積668方呎以2.3萬租出，呎租34元。業主於1988年以96萬一手購入，持貨37年，可享28.75厘租金回報。若按估價約838萬計，亦享3.3厘租金回報。

祥益區域董事袁思賢說，屯門市廣場3座高層K室，面積393方呎，獲租客以1.28萬「即睇即租」，並預繳一年租金涉15.36萬，呎租約33元。

祥益執行董事盤嘉茵指，屯門美樂花園8座中層H室，面積589方呎，獲區內客以1.3萬租入，呎租約22.1元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

