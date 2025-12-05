Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍塘禧福道洋房月租14.2萬租出 持貨逾1年 可享約2厘租金回報

更新時間：11:13 2025-12-05 HKT
私樓租金居高不下，帶動豪宅租賃個案持續；消息指，九龍塘禧福道16號一幢洋房，面積3854方呎，最新每月以14.2萬租出，呎租約37元；據了解，業主於去年中旬以8368萬購入，持貨逾1年租出，可享約2厘租金回報。

貝沙灣呎租52元

薄扶林貝沙灣6期8A座一個低層B室，面積1741方呎，屬4房雙套大單位，以每月9萬租出，呎租約52元。大潭陽明山莊摘星樓14座低層79室，面積1624方呎，屬3房戶，以7.5萬租出，呎租約46元。

西半山嘉兆臺2座中層C室，面積972方呎的3房套單位，則以每月4.5萬租出，呎租約46元。上水歌賦嶺龍栢徑一幢雙號洋房，面積1936方呎的4房大宅，以每月租金約4.2萬租出，呎租約22元。而奧運站栢景灣1期10座低層C室，面積848方呎，為3房套間隔，亦以3.95萬租出，呎租約47元。

利嘉閣荃灣區區域董事李佩表示，荃灣灣景花園3座低層F室，面積約760方呎，屬3房套間隔，可享全海景，認為單位空間感足夠，有雅致裝修，加上景觀理想，議價後以2.35萬租出，呎租約31元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

