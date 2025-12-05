Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

財團西貢沙下鄉村地 申建147伙 城規今審議

更新時間：10:36 2025-12-05 HKT
發佈時間：10:36 2025-12-05 HKT

由財團持有的西貢沙下一幅「鄉村式發展」用地，謀求改劃住宅發展以興建147伙；該項目早前司法覆核勝訴後發還城規會於今日重新審議，最新獲規劃署表示原則上不反對。

規劃署原則上不反對

上述項目早於2023年向城規會申請改劃建168伙住宅發展，去年遭城規會否決後，該財團隨即入稟高等法院提出司法覆核，並獲判勝訴，該申請發回城規會重新考慮，並在今日審議。

規劃署指出，地政總署在2014年至今，沙下一帶「鄉村式發展」地帶並未接獲興建丁屋申請；而申請改劃建私人住宅部分，料不會與周圍環境造成不協調，相關部門就交通等沒有負面意見，故規劃署原則上不反對改劃建議。

財團持有的西貢沙下一幅「鄉村式發展」用地申請興建147伙，城規會今日重新審議。

據城規會文件顯示，項目位於西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，即位於栢寧頓花園東南面，鄰近沙下灘。目前屬「鄉村式發展」地帶，申請帶改劃為「住宅(乙類)6」地帶及修訂適用於申請地點土地用途地帶的《註釋》。近月提出修訂發展藍圖，縮減地盤面積約1成，單位伙數因而減少約21伙至申建147伙。

項目最新發展地盤面積約12.29萬方呎，較舊方案的13.58萬方呎減少約9.5%。地積比率維持約1.5倍發展，維持興建14幢3層高洋房、3幢分層住宅，不過其中1幢由樓高9層減至8層，其餘2幢維持3層及10層高不變，另有1幢會所，分層單位因由154伙減至133伙；最新該項目共提供147伙，涉及可建總樓面約18.43萬方呎，對比舊方案減少約13%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

